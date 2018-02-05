Міноборони РФ розсекретило, скільки заробляють російські військові

Російський майор отримує в Сирії менше, ніж рядовий боєць приватної військової компанії

Офіційний сайт Міністерства оборони Росії зробив доступною для всіх інформацію про зарплати, посади, місце служби російських військових. [READ_MORE] Про це повідомляє «Фонтанка.ру». Видання зазначає, що, знаючи дату народження військовослужбовця та його особистий номер, будь-який користувач отримує доступ до відомостей про його



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Російський майор отримує в Сирії менше, ніж рядовий боєць приватної військової компанії

Офіційний сайт Міністерства оборони Росії зробив доступною для всіх інформацію про зарплати, посади, місце служби російських військових.

Про це повідомляє «Фонтанка.ру».

Видання зазначає, що, знаючи дату народження військовослужбовця та його особистий номер, будь-який користувач отримує доступ до відомостей про його грошове забезпечення, посадове положення, місце і характер служби.

Зазначається, що на офіційному сайті Міністерства оборони Росії є посилання на "Особистий кабінет", в якому військовослужбовці і цивільні співробітники можуть в режимі онлайн отримати розрахункові листки за будь-який період часу.

Видання пише про два способи увійти в «Особистий кабінет». Перший - за допомогою реєстрації, із зазначенням логіна і пароля, які користувач формує самостійно і може змінювати.

Другий спосіб - вхід без реєстрації. Для цього достатньо ввести особистий номер військовослужбовця (або номер СНІОС цивільного співробітника) і дату народження.

За даними розрахункових листів можна дізнатися як розмір отриманих сум, так і подробиці служби. У графі «Вид нарахування» вказані не тільки розміри окладу за посадою і званням, а й численні надбавки.

Зокрема, за особливі умови військової служби, службу в пустельних і гірських районах, виконання завдань, пов'язаних з ризиком для життя. Також спеціальні виплати визначені для льотних екіпажів, спецпризначенців, підводників і деяких інших категорій військовослужбовців.

На тому ж сайті Міноборони за особистим номером можна дізнатися про житлові умови військовослужбовця, перевірити, чи включений офіцер в єдиний реєстр військовослужбовців, прийнятих на облік нужденних у житлових приміщеннях.

Видання пише, що будь-хто може також дізнатися, скільки заробляють російські льотчики в Сирії.

У мережі з'явилися фото документів загиблого російського майора Романа Філіпова, пілота СУ-25, збитого під час виконання бойового завдання 3 лютого над Ідліб. У документах чітко видно його особистий номер. Дату народження льотчика блогери встановили по сторінці в соцмережі.

Якщо ввести дані в запропоновану сайтом Міноборони форму, то можна дізнатися, що в середньому в місяць льотчик в званні майора отримує на руки трохи більше 100 тис. рублів.

Виплата за грудень виявилася більшою - 249,5 тис. рублів, але це з урахуванням додаткового матеріального стимулювання в 140 тис. рублів, а таке стимулювання, згідно з наказом міністра оборони Росії, може виплачуватися один раз на рік.

Видання додає, що російський майор отримує в Сирії менше, ніж рядовий боєць приватної військової компанії.

Як відомо, 3 лютого одна з озброєних груп, яка протидіє в Сирії військам Башара Аль-Асада, збила російських штурмовик Су-25 (Грач) у провінції Ідліб.