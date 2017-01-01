У Міноборони розповіли, кого цієї осені не заберуть до армії

28 листопада в Офіційному віснику України буде опубліковано новий наказ Міністерства оборони України

Міноборони пояснило внесені зміни до законодавства про проходження громадянами військової служби в особливий період Про це повідомляє прес-центр Міністерства оборони України. У відомстві пояснили, що 28 листопада буде опубліковано наказ Міністерства № 499 Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження



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28 листопада в Офіційному віснику України буде опубліковано новий наказ Міністерства оборони України

Міноборони пояснило внесені зміни до законодавства про проходження громадянами військової служби в особливий період

Про це повідомляє прес-центр Міністерства оборони України.

У відомстві пояснили, що 28 листопада буде опубліковано наказ Міністерства № 499 Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України.

У зв'язку з цим, у відомстві пояснили, кого цього разу не будуть призивати. Це стосується людей, які:

проходили військову службу або службу у військовому резерві;

заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за державними органами, підприємствами, установами;

визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я;

мають на утриманні троє і більше дітей віком до 18 років;

самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

мають на утриманні повнолітню дитину, яка є інвалідом I чи II групи, до досягнення нею 23 років;

є усиновителями, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, відповідно до законодавства України, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

є студентами та аспірантами, які навчаються на денній формі навчання.

Раніше уряд збільшив кількість людей, які підлягають призову на строкову військову службу восени цього року.