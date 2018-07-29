У Міносвіти вважають, що результати ЗНО не завжди показують якість роботи конкретної школи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Міністерство освіти і науки України Міністр освіти і науки Лілія Гриневич

Понад 70% угорськомовних випускників шкіл Берегівського району не змогли скласти тест з української

Результати зовнішнього незалежного оцінювання не завжди є релевантним показником якості роботи школи. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловила міністр освіти Лілія Гриневич.

На думку міністра, причини слабких знань у випускників шкіл можуть полягати у неефективному викладанні з боку конкретних вчителів. З’ясовувати причини слабких знань в учнів мають як засновники закладу (в основному органи місцевого самоврядування), так і керівництво школи.

За її словами, дорогі приватні школи, у яких навчаються діти не дають гарантію на отримання глибоких знань. «Наприклад, батьки в багатших сім’ях наймають репетиторів, і так звані престижні школи, де навчаються діти з дуже багатих родин, можуть мати дуже високий рейтинг. Але що за цим стоїть – праця вчителів чи дорогих репетиторів? Ніхто не знає», - каже Лілія Гриневич.

Міністр також наголосила на користі ухваленого закону «Про освіту», який має допомогти учням з прикордонних регіонів опанувати українську мову, оскільки багато з них не можуть пройти ЗНО через брак знань державної мови.

«Наприклад, у нас знову цього року, як і минулого, понад 70% випускників шкіл Берегівського району, які навчаються у закладах з угорською мовою навчання, не змогли скласти тест з української мови і літератури. В цьому винен вчитель? Очевидно, що ні», - каже Лілія Гриневич, додаючи, що слід збільшувати кількість годин на викладання української мови, а також поступово для дітей старшого віку, які вже краще вивчили українську мову, впроваджувати частину предметів нею.

За словами міністра, у чинній системі наші діти угорського походження не розвивають термінологічну базу, не практикують, дуже мало говорять українською. Вони вдома говорять угорською, на вулиці угорською, потім в школі весь час угорською. У них фізично не вистачає годин на оволодіння українською мовою. «Ми зараз маємо величезні дискусії, в тому числі міжнародні, навколо цілком правильного положення нашого закону «Про освіту» – про те, що ми мусимо збільшити кількість годин української мови зокрема на викладання предметів українською в школах з мовами національних меншин. Це є, між іншим, реакцією на погані результати ЗНО», - каже міністр освіти.