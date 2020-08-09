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    У Мінську нові затримання журналістів

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    <p>У столиці Білорусі затримали знімальну групу телеканалу &laquo;Дождь&raquo;</p> - У Мінську нові затримання журналістів

    У столиці Білорусі затримали знімальну групу телеканалу «Дождь»

    Фото: Nexta

    У столиці Білорусі затримали знімальну групу телеканалу «Дождь»

    У Мінську затримані кореспонденти телеканалу «Дождь» Володимир Роменський і Василь Полонський, а також оператор Микола Антіпов. Про це повідомляє телеграм-канал Nexta Live, який публікує відео затримання журналістів.

    В опозиційному телеграм-каналі Nexta live зазначають, що міліцейський автомобіль ніяк не відреагував на затримання журналістів, яке здійснювали люди в штатському. 

    Як повідомляв «Главком», 7 серпня у Мінську затримали трьох журналістів. Двоє мають українське громадянство – Іван Гребенюк та Ірина Ромалійська. Пізніше журналістів депортували до Одеси і заборонили в’їзд до Білорусі на 10 років.

    громадянство дождь
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