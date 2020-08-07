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    У світі

    У Мінську затримали трьох журналістів російськомовного телеканалу «Настоящее время»

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    На сайті телеканалу&nbsp;&laquo;Настоящее время&raquo;&nbsp;йдеться про те, що він є проєктом &laquo;Радіо свобода&raquo; та &laquo;Голосу Америки&raquo; - У Мінську затримали трьох журналістів російськомовного телеканалу «Настоящее время»
    На сайті телеканалу «Настоящее время» йдеться про те, що він є проєктом «Радіо свобода» та «Голосу Америки»

    Силовики забрали журналістів з готелю, їм інкримінують роботу в Білорусі без акредитації

    У Мінську силовики затримали трьох журналістів міжнародного російськомовного телеканалу «Настоящее время» ведучу Ірину Ромалійську (раніше працювала на hromadske), Івана Гребенюка та Юрія Боронюка (кореспондента з Санкт-Петербурга). Про це повідомляє «Єврорадіо». 

    Зазначається, що силовики, а саме двоє міліціонерів у формі й двоє у цивільному одязі, прийшли за журналістами в готель «Мінськ». Зараз затримані перебувають в Московському районному управлінні внутрішніх справ Мінська.

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    За інформацією «Єврорадіо», затриманим інкримінують порушення законів щодо ЗМІ — роботу в Білорусі без акредитації.

    Телефони журналістів наразі недоступні. 

    Ірина Ромалійська та Іван Гребенюк живуть у Празі. Там розташована редакція телеканалу «Настоящее время». Його фінансує Конгрес США. Згідно з концепцією, завданням каналу є «просування демократичних цінностей та інститутів».

    На сайті телеканалу «Настоящее время» йдеться про те, що він є проєктом «Радіо свобода» та «Голосу Америки».

    Як повідомлялося, з початком передвиборчої компанії влада Білорусі почала активно затримувати активістів, учасників опозиційних мітингів та журналістів, які їх висвітлювали.

    До слова, у Білорусі на на дострокових виборах президента спостерігачі фіксують тисячі порушень. 

    Як повідомлялося, білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська перше розповіла на державному телебаченні про фальсифікації та політв'язнів.

    Також білоруський ресторатор-опозиціонер Вадим Прокоп'єв у своєму відеоролику запропонував використовувати Київ як «точку збору білоруського протесту».

    Дострокове голосування на виборах президента Білорусі розпочалося 4 серпня і триватиме до 8 серпня. Основний день голосування призначений на 9 серпня.

    Напередодні стало відомо, що російських спостерігачів не запросили на вибори президента Білорусі.

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