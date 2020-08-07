У Мінську затримали трьох журналістів російськомовного телеканалу «Настоящее время»



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На сайті телеканалу «Настоящее время» йдеться про те, що він є проєктом «Радіо свобода» та «Голосу Америки»

Силовики забрали журналістів з готелю, їм інкримінують роботу в Білорусі без акредитації

У Мінську силовики затримали трьох журналістів міжнародного російськомовного телеканалу «Настоящее время» ведучу Ірину Ромалійську (раніше працювала на hromadske), Івана Гребенюка та Юрія Боронюка (кореспондента з Санкт-Петербурга). Про це повідомляє «Єврорадіо».

Зазначається, що силовики, а саме двоє міліціонерів у формі й двоє у цивільному одязі, прийшли за журналістами в готель «Мінськ». Зараз затримані перебувають в Московському районному управлінні внутрішніх справ Мінська.

За інформацією «Єврорадіо», затриманим інкримінують порушення законів щодо ЗМІ — роботу в Білорусі без акредитації.

Телефони журналістів наразі недоступні.

Ірина Ромалійська та Іван Гребенюк живуть у Празі. Там розташована редакція телеканалу «Настоящее время». Його фінансує Конгрес США. Згідно з концепцією, завданням каналу є «просування демократичних цінностей та інститутів».

На сайті телеканалу «Настоящее время» йдеться про те, що він є проєктом «Радіо свобода» та «Голосу Америки».

Як повідомлялося, з початком передвиборчої компанії влада Білорусі почала активно затримувати активістів, учасників опозиційних мітингів та журналістів, які їх висвітлювали.

До слова, у Білорусі на на дострокових виборах президента спостерігачі фіксують тисячі порушень.

Як повідомлялося, білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська перше розповіла на державному телебаченні про фальсифікації та політв'язнів.

Також білоруський ресторатор-опозиціонер Вадим Прокоп'єв у своєму відеоролику запропонував використовувати Київ як «точку збору білоруського протесту».

Дострокове голосування на виборах президента Білорусі розпочалося 4 серпня і триватиме до 8 серпня. Основний день голосування призначений на 9 серпня.

Напередодні стало відомо, що російських спостерігачів не запросили на вибори президента Білорусі.

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