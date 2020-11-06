У Мінську проходить жіночий марш протесту, є затримані

О 13:20 за місцевим часом у сквері зібралося близько десяти дівчат. Біля них майже відразу зупинився мікроавтобус, співробітники ОМОНу їх затримали

Жінки вийшли на марш протесту після обшуку в квартирі білоруської опозиційної активістки

У Мінську сьогодні, 6 листопада, відбувається жіночий марш протесту. Про це повідомляє місцеве видання Onliner.

Зазначається, що жінки вийшли на марш протесту після обшуку в квартирі білоруської опозиційної активістки 73-річної Ніни Багінської.

Як повідомляється, білоруски вирішили підтримати мінчанку з девізом «Сьогодні Ніна – завтра ми».

«О 13:20 за місцевим часом у сквері зібралося близько десяти дівчат. Біля них майже відразу зупинився мікроавтобус, співробітники ОМОНу їх затримали. За кілька хвилин дівчата парами знову почали збиратися неподалік від трамвайної колії у сквері Пуліхова. В їх руках були білі квіти. За пару хвилин під'їхав сірий мікроавтобус, кількох жінок затримали. Серед затриманих виявилася Євгенія Штейн», – повідомила журналістка Onliner.

Як повідомляв TUT.by, в четвер увечері в квартиру відомої активістки Ніни Багінської прийшли з обшуком. Як пояснила дочка активістки, приходили вони до онуки Ніни Багінської – Яни. Коли їй у двері подзвонили, жінка була одна.

У ГУВС Мінміськвиконкому заявили, що вдома у Багінської проводили обшук співробітники міліції з санкції прокурора. Під час обшуку нічого не знайшли і не вилучали.

Нікого з родини Ніни Багінської не затримали. Надвечір біля будинку Багінської зібралася невелика група підтримки. Після того, як активістка до них вийшла і розповіла, що з нею сталося, знову приїхали два буси, з них вийшли люди в масках.

Як повідомлялося, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.