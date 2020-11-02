Болгарські протестувальники вирішили згорнути антиурядові мітинги через спалах коронавірусу

116 днів поспіль тисячі болгар мітингували на вулицях, закликаючи Борисова і головного прокурора країни піти у відставку через хабарництво на високому рівні

Щоденні зібрання протестувальників у центрі Софії будуть замінені іншими акціями, в тому числі в соціальних мережах, - організатори

Болгарські протестувальники вирішили згорнути антиурядові мітинги у Софії, спрямовані проти прем'єр-міністра Бойко Борисова, через погіршення ситуації з пандемією коронавірусу. Про це у понеділок заявили організатори протестів, повідомляє Euractiv.

Зазначається, що 116 днів поспіль тисячі болгар мітингували на вулицях, закликаючи Борисова і головного прокурора країни піти у відставку через хабарництво на високому рівні.

«Щоденні зібрання протестувальників у центрі Софії будуть замінені іншими акціями, в тому числі в соціальних мережах», – заявили організатори.

«Ми повинні зберегти здатність болгарських лікарів і медсестер впоратися з хвилею пацієнтів. Ми прийняли це рішення з поваги до наших медиків», – йдеться в заяві трійці організаторів.

Кількість підтверджених інфекцій у Болгарії хоч і нижча, ніж в Західній Європі, проте вона зростає з кожним днем, і служби швидкої допомоги першими визнали, що не можуть впоратися з великою кількістю випадків.

Болгарська служба охорони здоров'я страждає від нестачі лікарів і медсестер, багато з яких виїхали працювати за кордон.

Організатори протестів заявили, що уряд побоявся протестувальників зупинити акції, тому вони прийняли це рішення самі, знаючи, що воно непопулярне і викличе критику.

«Потрібно мати сміливість вибирати між особистим рейтингом і хоча б одним втраченим людським життям. Борисов не має цієї сміливості і охоплений страхом!» – заявили організатори протестів.

Болгари будуть голосувати на чергових загальних виборах в березні наступного року, і Борисов неодноразово заявляв, що тоді його критики отримають можливість висловити свій протест проти нього.

Як повідомлялося, глава уряду Болгарії захворів на коронавірус.

Нагадаємо, у світі станом на 2 листопада коронавірусом заразилися вже майже 46 937 241 людина. Від початку пандемії одужало понад 33 813 192 особи, а кількість померлих зросла до 1 206 825 людей.