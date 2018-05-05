У Мін'юсті розповіли подробиці смерті підозрюваного у криворізькій ДТП
- Сьогодні, 18:12
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Попереднім діагнозом, встановленим Волкову, була гостра серцева недостатність
Ознак кримінального злочину у смерті підозрюваного у криворізькій ДТП Олександра Волкова не виявили. Про це повідомив речник заступника міністра юстиції Дениса Чернишова Юрій Маслак, пише УНН.
За даними речника заступника міністра, сьогодні близько 10:30 співкамерник підозрюваного повідомив, що Волкову стало зле.
До камери прибув медичний персонал і виявив Волкова на спальному місці без ознак життя. Також не було помітно ознак насильницької смерті.
Бригада швидкої, яка приїхала до установи, констатувала смерть чоловіка.
За наданою Маслаком інформацією, у підозрюваного був рак 4 клінічної групи. Попереднім діагнозом, встановленим Волкову, була гостра серцева недостатність.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу. «Труп оглянув експерт-криміналіст, ознак кримінального злочину не виявлено», – уточнив Маслак.
Тіло направили до Криворізького бюро судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.