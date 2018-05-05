  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Мін'юсті розповіли подробиці смерті підозрюваного у криворізькій ДТП

    Попереднім діагнозом, встановленим Волкову, була гостра серцева недостатність
    Ознак кримінального злочину у смерті підозрюваного у криворізькій ДТП Олександра Волкова не виявили. Про це повідомив речник заступника міністра юстиції Дениса Чернишова Юрій Маслак, пише УНН. За даними речника заступника міністра, сьогодні близько 10:30 співкамерник підозрюваного повідомив, що Волкову стало зле. До камери прибув медичний
    • Сьогодні, 18:12
    • Розсилка

    Попереднім діагнозом, встановленим Волкову, була гостра серцева недостатність

    Ознак кримінального злочину у смерті підозрюваного у криворізькій ДТП Олександра Волкова не виявили. Про це повідомив речник заступника міністра юстиції Дениса Чернишова Юрій Маслак, пише УНН.

    За даними речника заступника міністра, сьогодні близько 10:30 співкамерник підозрюваного повідомив, що Волкову стало зле.

    До камери прибув медичний персонал і виявив Волкова на спальному місці без ознак життя. Також не було помітно ознак насильницької смерті.

    Бригада швидкої, яка приїхала до установи, констатувала смерть чоловіка.

    За наданою Маслаком інформацією, у підозрюваного був рак 4 клінічної групи. Попереднім діагнозом, встановленим Волкову, була гостра серцева недостатність.

    На місце події викликали слідчо-оперативну групу. «Труп оглянув експерт-криміналіст, ознак кримінального злочину не виявлено», – уточнив Маслак.

     

    Тіло направили до Криворізького бюро судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

    Читайте також
    ДТП Міністерство юстиції смерть
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ