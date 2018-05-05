У Мін'юсті розповіли подробиці смерті підозрюваного у криворізькій ДТП

Попереднім діагнозом, встановленим Волкову, була гостра серцева недостатність

Ознак кримінального злочину у смерті підозрюваного у криворізькій ДТП Олександра Волкова не виявили. Про це повідомив речник заступника міністра юстиції Дениса Чернишова Юрій Маслак, пише УНН. За даними речника заступника міністра, сьогодні близько 10:30 співкамерник підозрюваного повідомив, що Волкову стало зле. До камери прибув медичний



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Попереднім діагнозом, встановленим Волкову, була гостра серцева недостатність

Ознак кримінального злочину у смерті підозрюваного у криворізькій ДТП Олександра Волкова не виявили. Про це повідомив речник заступника міністра юстиції Дениса Чернишова Юрій Маслак, пише УНН.

За даними речника заступника міністра, сьогодні близько 10:30 співкамерник підозрюваного повідомив, що Волкову стало зле.

До камери прибув медичний персонал і виявив Волкова на спальному місці без ознак життя. Також не було помітно ознак насильницької смерті.

Бригада швидкої, яка приїхала до установи, констатувала смерть чоловіка.

За наданою Маслаком інформацією, у підозрюваного був рак 4 клінічної групи. Попереднім діагнозом, встановленим Волкову, була гостра серцева недостатність.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. «Труп оглянув експерт-криміналіст, ознак кримінального злочину не виявлено», – уточнив Маслак.

Тіло направили до Криворізького бюро судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.