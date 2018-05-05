Стало відомо, від чого помер підозрюваний у криворізькому ДТП

У померлого підозрюваного у криворізькій ДТП був рак 4 стадії – нардеп

Померлий у СІЗО підозрюваний у криворізькому ДТП, внаслідок якої загинули 11 людей, хворів на термінальну стадію раку. Про це повідомив народний депутат, журналіст Костянтин Усов на своїй сторінці у Facebook. «В СІЗО Кривого Рогу сьогодні помер 68-річний громадянин Олександр Волков, підозрюваний у грубому порушенні правил дорожнього руху, в



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Олександр Волков

У померлого підозрюваного у криворізькій ДТП був рак 4 стадії – нардеп

Померлий у СІЗО підозрюваний у криворізькому ДТП, внаслідок якої загинули 11 людей, хворів на термінальну стадію раку. Про це повідомив народний депутат, журналіст Костянтин Усов на своїй сторінці у Facebook.

«В СІЗО Кривого Рогу сьогодні помер 68-річний громадянин Олександр Волков, підозрюваний у грубому порушенні правил дорожнього руху, в результаті чого відбулось трагічне ДТП з 11-ма жертвами. Громадянин хворів термінальною стадією раку. Але повні обставини смерті наразі встановлюються», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні у СІЗО помер підозрюваний у криворізькій ДТП, внаслідок якої загинули 11 людей. Тіло водія направили на судово-медичну експертизу.

Як повідомляв «Главком», у Кривому Розі вранці 17 квітня зіткнулися маршрутка, автомобіль Mazda та автобус, що перевозив робітників. За офіційними даними, внаслідок зіткнення загинули восьмеро людей, ще 15 дістали поранення та отримали травми. Згодом стало відомо про дев'ятого загиблого внаслідок ДТП у Кривому Розі: постраждалий чоловік помер у лікарні.

18 квітня водію автомобіля Mazda, який був одним з учасників смертельної аварії у Кривому Розі 17 квітня, оголосили про підозру у порушенні правил дорожнього руху.

Чоловіка затримали одразу після ДТП, але вранці 18 квітня через погіршення стану здоров'я його перевели до однієї з лікарень Кривого Рогу, де він перебував до останнього часу під конвоєм.

Більшість постраждалих та загиблих унаслідок ДТП — працівники заводу «АрселорМіттал Кривий Ріг».

20 квітня суд у Дніпрі вирішив взяти під варту водія Mazda.