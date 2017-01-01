У Мін'юсті заявили, що до них з обшуками прийшло НАБУ

О 14 годині відбудеться брифінг в Мін'юсті щодо обшуків НАБУ

Міністерство юстиції заявляє про проведення Національним антикорупційним бюро обшуків у відомстві в п'ятницю. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомила перший заступник міністра юстиції Наталія Бернацька. «Незаконно вилучили у прибиральниці ключі від кабінетів і замкнулися в середині. Коли о пів на дев’яту на



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О 14 годині відбудеться брифінг в Мін'юсті щодо обшуків НАБУ

Міністерство юстиції заявляє про проведення Національним антикорупційним бюро обшуків у відомстві в п'ятницю.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомила перший заступник міністра юстиції Наталія Бернацька.

«Незаконно вилучили у прибиральниці ключі від кабінетів і замкнулися в середині. Коли о пів на дев’яту на роботу прийшли наші співробітники і почали вимагати через зачинені двері ухвалу суду, або хоч якісь документи, детективи НАБУ втекли без будь-яких пояснень через чорний хід. Ми не знаємо які документи були викрадені в ході цієї провокації», - написала вона.

Бернацька також запросила представників ЗМІ на брифінг, який розпочнеться о 14 годині.