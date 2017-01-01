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    У Мін'юсті заявили, що до них з обшуками прийшло НАБУ

    О 14 годині відбудеться брифінг в Мін'юсті щодо обшуків НАБУ
    Міністерство юстиції заявляє про проведення Національним антикорупційним бюро обшуків у відомстві в п'ятницю. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомила перший заступник міністра юстиції Наталія Бернацька. «Незаконно вилучили у прибиральниці ключі від кабінетів і замкнулися в середині. Коли о пів на дев’яту на
    • Сьогодні, 13:13
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    О 14 годині відбудеться брифінг в Мін'юсті щодо обшуків НАБУ

    Міністерство юстиції заявляє про проведення Національним антикорупційним бюро обшуків у відомстві в п'ятницю.

    Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомила перший заступник міністра юстиції Наталія Бернацька.

    «Незаконно вилучили у прибиральниці ключі від кабінетів і замкнулися в середині. Коли о пів на дев’яту на роботу прийшли наші співробітники і почали вимагати через зачинені двері ухвалу суду, або хоч якісь документи, детективи НАБУ втекли без будь-яких пояснень через чорний хід. Ми не знаємо які документи були викрадені в ході цієї провокації», - написала вона.

    Бернацька також запросила представників ЗМІ на брифінг, який розпочнеться о 14 годині. 

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