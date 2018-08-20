У Молдові б’ють на сполох через спалах кору



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В країні планують розпочати масову вакцинацію дітей для боротьби із захворюванням

У Молдові можуть ввести «помаранчевий» рівень небезпеки у зв'язку зі зростанням випадків захворюваності на кір у країні.

Прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп у понеділок, 20 серпня, на екстреному засіданні заявив, що в країні офіційно підтверджено 90 випадків кору, а також 83 випадки зі схожими симптомами.

Він вимагає від Національної надзвичайної комісії з громадського здоров'я вивчити дані в терміновому порядку і у разі необхідності запровадити «помаранчевий» рівень небезпеки.

«Перш за все, безвідповідальність проявляють ті, хто виступають проти вакцинації, а також місцева влада і керівники освітніх установ, які дозволяють дітям без щеплень перебувати в колективі», - сказав прем'єр.

Натомість міністр охорони здоров'я, праці та соціального захисту Молдови Світлана Чеботар повідомила, що міністерство планує розпочати масову вакцинацію дітей для боротьби із захворюванням. «Лікарі мають на 1 вересня виявити всіх нещеплених дітей і спільно з батьками провести вакцинацію. Разом з міністерством освіти ми здійснюватимемо моніторинг дітей на початку навчального року, а нещеплених дітей не допускатимуть до занять», - пообіцяла міністр.

Вона запевнила, що всі медичні установи забезпечено вакцинами, і їхня якість не має викликати у батьків жодних побоювань.

Чеботар повідомила, що захворювання поширюється на півдні республіки в Чадир-Лунзі (60% від усіх випадків), Тараклії, Вулкенешть, а також окремі випадки зафіксовані в районах Унгень, Стрешень, Ніспорень і в Кахулі.

Нагадаємо, Центр громадського здоров'я МОЗ України повідомив, що протягом тижня (7-14 серпня) на кір в Україні захворіла 771 людина, з них 444 дитини.

Джерело: Інтерфакс-Україна