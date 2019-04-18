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    У Молдові затримали найманця, який воював на Донбасі

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    <p>За законами, що діють в Республіці Молдова, затриманому загрожує до 10 років в'язниці</p> - У Молдові затримали найманця, який воював на Донбасі

    За законами, що діють в Республіці Молдова, затриманому загрожує до 10 років в'язниці

    Відомо, що у минулому чоловік служив у спецпідрозділі міністерства оборони Молдови

    В Міжнародному аеропорту Кишинева 17 квітня місцева прокуратура затримала чоловіка, якого підозрюють в участі у війні на сході України на боці російських найманців.

    Затриманому 33 роки, він житель молдавського міста Тараклії. У момент затримання він якраз повернувся з Москви, повідомляє УНН.

    Під час затримання у чоловіка виявили посвідчення воєнізованого козачого підрозділу, який діє на Донбасі.

    Відомо, що у минулому чоловік служив у спецпідрозділі міністерства оборони Молдови.

    Підозрюваного доставили на допит в прокуратуру по боротьбі з організованою злочинністю і особливих справ. За законами, що діють в Республіці Молдова, йому загрожує до 10 років в'язниці.

    Раніше повідомлялося, що поліція Донецької області затримала жінку-найманця терористичного угруповання «Восток» самопроголошеної «Донецької народної республіки». 

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