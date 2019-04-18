У Молдові затримали найманця, який воював на Донбасі
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Розсилка
За законами, що діють в Республіці Молдова, затриманому загрожує до 10 років в'язниці
Відомо, що у минулому чоловік служив у спецпідрозділі міністерства оборони Молдови
В Міжнародному аеропорту Кишинева 17 квітня місцева прокуратура затримала чоловіка, якого підозрюють в участі у війні на сході України на боці російських найманців.
Затриманому 33 роки, він житель молдавського міста Тараклії. У момент затримання він якраз повернувся з Москви, повідомляє УНН.
Під час затримання у чоловіка виявили посвідчення воєнізованого козачого підрозділу, який діє на Донбасі.
Відомо, що у минулому чоловік служив у спецпідрозділі міністерства оборони Молдови.
Підозрюваного доставили на допит в прокуратуру по боротьбі з організованою злочинністю і особливих справ. За законами, що діють в Республіці Молдова, йому загрожує до 10 років в'язниці.
Раніше повідомлялося, що поліція Донецької області затримала жінку-найманця терористичного угруповання «Восток» самопроголошеної «Донецької народної республіки».