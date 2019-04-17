Поліція Донеччини затримала жінку-найманця терористичного угруповання «Восток»



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Бойовики терористичного угруповання «Восток»

Під час допиту вона висловила бажання співпрацювати з правоохоронцями

Поліція Донецької області затримала жінку-найманця терористичного угруповання «Восток» самопроголошеної «Донецької народної республіки». Про це йдеться у повідомленні прес-служби поліції Донецької області.

Згідно з ним, в 2015 році 18-річна жителька міста Українськ (Донецька область), будучи вагітною, разом зі своєю знайомою поїхала в Донецьк. Там вона заради грошей поступила в терористичне формування, їй видали військову форму, дали позивний «Мала» і відправили до Ясинуватої.

Разом з іншими бойовиками вона неодноразово виїжджала на полігон, де вони «відточували на мішенях свою майстерність», потім чергувала на блокпості, пізніше через вагітність стала охороняти одну з адміністративних будівель в Ясинуватій.

Перед пологами жінка повернулася до сім'ї в Українськ.

Під час допиту вона висловила бажання співпрацювати з правоохоронцями.

Слідчі перевіряють діяльність підозрюваної за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності) Кримінального кодексу.

За даними прес-служби, підозрювана отримає шанс уникнути покарання, якщо буде встановлено, що за час перебування в рядах терористів вона не скоювала тяжких злочинів проти мирного населення.