У Московській церкві заявили, що більшість українських нардепів - не християни

В УПЦ МП вважають, що держава втрутилася у церковні справи

Керуючий справами Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) митрополит Бориспільський, Броварський Антоній заявив, що в Україні знищується конституційний принцип невтручання держави в церковні справи. Так він 29 квітня в архіпасторському слові прокоментував звернення української влади до Вселенського патріарха Варфоломія з



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В УПЦ МП вважають, що держава втрутилася у церковні справи

Керуючий справами Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) митрополит Бориспільський, Броварський Антоній заявив, що в Україні знищується конституційний принцип невтручання держави в церковні справи.

Так він 29 квітня в архіпасторському слові прокоментував звернення української влади до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням надати автокефалію Української православної церкви, повідомив синодальний інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП.

«Чому в наші дні, в XXI столітті, в нашій державі, яка декларує демократичний розвиток, допускається відверте знищення конституційного принципу – невтручання держави в церковні справи? Причому відносно православної церкви, яка є державотворчою, яка народила і виховала українську душу, українську культуру. Церкви, яка завжди переживала, розділяла, поділяє і буде розділяти не лише радість, але й біди свого народу?» – сказав Антоній.

Він задався питанням: «Чому справи українського православ'я вирішують депутати, які в більшості своїй не тільки не православні, але навіть і не християни?»

«Чому з вуст глави нашої держави, який також вважає себе членом канонічної церкви, звучать помилкові звинувачення щодо того, що наша церква не відспівує воїнів? Ми завжди говоримо: «А де докази?» Жодного доказу немає, тому що немає предмета, немає жодного випадку, щоб хтось із наших священиків не відспівав воїна, який загинув на полі бою (не самогубців, не тих, хто загинув за самострілів, а воїнів, які загинули, виконуючи накази своїх командирів)», – заявив священнослужитель.

Раніше стало відомо, що церковне начальство Української православної церкви Московського патріархату просить вірян надсилати листи до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням не надавати Томос про автокефалію Українській православній церкві.