Автокефалія для України: московська церква закликає писати скарги до Варфоломія

Віруючим пропонують виступити проти «втручання влади у справи церкви»

Церковне начальство Української православної церкви Московського патріархату просить вірян надсилати листи до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням не надавати Томос про автокефалію Українській православній церкві. Про це Укрінформу стало відомо із власних джерел. На єпархії УПЦ МП надійшли десятки тисяч бланків листа до Вселенського



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Віруючим пропонують виступити проти «втручання влади у справи церкви»

Церковне начальство Української православної церкви Московського патріархату просить вірян надсилати листи до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням не надавати Томос про автокефалію Українській православній церкві.

Про це Укрінформу стало відомо із власних джерел.

На єпархії УПЦ МП надійшли десятки тисяч бланків листа до Вселенського патріарха, які треба заповнити за наданим зразком. Вірянам пропонується звернутися до патріарха з проханням «не узаконювати розкол» та висловити протест проти створення Єдиної помісної на основі «розкольницьких угрупувань УПЦ КП та УАПЦ».

Тільки на одну єпархію прийшло 20 тисяч бланків, які мають заповнити протягом вихідних.

Фактично, таким чином керівництво УПЦ МП хоче зірвати надання Томосу.

Разом із пропонованою формою вірянам видають пам’ятку, в якій їх переконують, що надання Томосу УПЦ КП та УАПЦ – є порушенням їхніх конституційних прав.

За даними джерел, священики, підкоряючись начальству, такі форми почали заповнювати у Запорізькій єпархії, проте відмовилися заповнювати у Хмельницькій.

Як відомо, президент України Петро Порошенко заявив 22 квітня, що Вселенський патріархат розпочинає процедури, необхідні для надання автокефалії українській православній церкві.

Нагадаємо, 19 квітня народні депутати проголосували за звернення президента України Петра Порошенка до Вселенського Патріарха Варфоломія І щодо надання томосу про автокефалію православній церкві в Україні.

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав постанову про звернення щодо автокефалії.

Як повідомлялося, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій Порошенко заявив, що він та ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до Вселенського Патріарха Варфоломія І з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні.

Порошенко розраховує, що таке рішення ухвалять до 1030-річчя Хрещення України-Русі.

Як відомо, народні депутати від Опозиційного блоку направили звернення до Вселенського Патріарха Варфоломія I, в якому заявили, що ініціатива української влади щодо створення єдиної помісної церкви є спробою «вирішити політичні завдання напередодні президентських виборів в Україні».

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