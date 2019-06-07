У Москві вже провели слідчі дії щодо 11 українських моряків
Відносно решти військовополонених слідчі дії будуть проводитися в наступні дні, додав адвокат Микола Полозов
Російське слідство продовжує знайомити з результатами раніше призначених експертиз військовополонених українських моряків та їхніх адвокатів.
Про це 7 червня повідомив у Facebook російський адвокат Микола Полозов.
За його словами, всього станом на сьогодні слідчі дії проведені відносно 11 військовополонених моряків. Це:
- Михайло Власюк
- Юрій Будзило
- Сергій Цибізов
- Роман Мокряк
- Володимир Лісовий
- Денис Гриценко
- Андрій Оприско
- Андрій Драч
- Сергій Попов
- Андрій Ейдер
- Юрій Без'язичний
Відносно решти військовополонених слідчі дії будуть проводитися в наступні дні, додав адвокат.
«Разом з тим до закінчення строку надання російською владою звіту про виконання рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права залишається 18 днів», - підкреслив він.
Раніше повідомлялось, що 25 травня Міжнародний трибунал з морського права задовольнив позов України та зобов'язав Росію негайно звільнити 3 українських військово-морських кораблі та 24 членів їхніх екіпажів.
Натомість в Кремлі заявили, що долю українських моряків має вирішити російський суд.
27 травня Московський міський суд відхилив апеляційні скарги відносно всіх 24 військовополонених українських моряків.