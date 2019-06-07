У Москві вже провели слідчі дії щодо 11 українських моряків



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Відносно решти військовополонених слідчі дії будуть проводитися в наступні дні, додав адвокат Микола Полозов

Російське слідство продовжує знайомити з результатами раніше призначених експертиз військовополонених українських моряків та їхніх адвокатів.

Про це 7 червня повідомив у Facebook російський адвокат Микола Полозов.

За його словами, всього станом на сьогодні слідчі дії проведені відносно 11 військовополонених моряків. Це:

- Михайло Власюк

- Юрій Будзило

- Сергій Цибізов

- Роман Мокряк

- Володимир Лісовий

- Денис Гриценко

- Андрій Оприско

- Андрій Драч

- Сергій Попов

- Андрій Ейдер

- Юрій Без'язичний

Відносно решти військовополонених слідчі дії будуть проводитися в наступні дні, додав адвокат.

«Разом з тим до закінчення строку надання російською владою звіту про виконання рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права залишається 18 днів», - підкреслив він.

Раніше повідомлялось, що 25 травня Міжнародний трибунал з морського права задовольнив позов України та зобов'язав Росію негайно звільнити 3 українських військово-морських кораблі та 24 членів їхніх екіпажів.

Натомість в Кремлі заявили, що долю українських моряків має вирішити російський суд.

27 травня Московський міський суд відхилив апеляційні скарги відносно всіх 24 військовополонених українських моряків.