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    У Москві вже провели слідчі дії щодо 11 українських моряків

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    У Москві вже провели слідчі дії щодо 11 українських моряків

    Відносно решти військовополонених слідчі дії будуть проводитися в наступні дні, додав адвокат Микола Полозов

    Російське слідство продовжує знайомити з результатами раніше призначених експертиз військовополонених українських моряків та їхніх адвокатів.

    Про це 7 червня повідомив у Facebook російський адвокат Микола Полозов.

    За його словами, всього станом на сьогодні слідчі дії проведені відносно 11 військовополонених моряків. Це:

    - Михайло Власюк

    - Юрій Будзило

    - Сергій Цибізов

    - Роман Мокряк

    - Володимир Лісовий

    - Денис Гриценко

    - Андрій Оприско

    - Андрій Драч

    - Сергій Попов

    - Андрій Ейдер

    - Юрій Без'язичний

    Відносно решти військовополонених слідчі дії будуть проводитися в наступні дні, додав адвокат.

    «Разом з тим до закінчення строку надання російською владою звіту про виконання рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права залишається 18 днів», - підкреслив він.

    Раніше повідомлялось, що 25 травня Міжнародний трибунал з морського права задовольнив позов України та зобов'язав Росію негайно звільнити 3 українських військово-морських кораблі та 24 членів їхніх екіпажів.

    Натомість в Кремлі заявили, що долю українських моряків має вирішити російський суд.

    27 травня Московський міський суд відхилив апеляційні скарги відносно всіх 24 військовополонених українських моряків.

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