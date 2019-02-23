У Москві за крадіжку зарядного пристрою затримали «міністра ДНР»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Красильников був кандидатом на так званих «виборах глави ДНР»

Так званого «міністра агрополітики і продовольства ДНР» Олексія Красильникова затримали в Москві за підозрою в кримінальному злочині.

Про це написав у Фейсбук сам Красильников, повідомивши, що знаходиться в поліцейському відділку Москви і його, очевидно, арештують.

За повідомленнями Красильникова, його підозрюють в крадіжці зарядного пристрою. При затриманні московська поліція, стверджує Красильников, знала, що він «міністр ДНР», та обіцяла депортувати його в Україну.

Після 20 лютого жодних повідомлень у Фейсбук Красильников не робив – очевидно, сидить під арештом в СІЗО Москви.

Сайту «Миротворець» 43-річний Олексій Красильников відомий як «депутат ДНР», який був кандидатом на так званих «виборах глави ДНР» і зняв свою кандидатуру на користь Олександра Захарченка. Красильников – уродженець Донецька, який все життя прожив у цьому місті.

Навіщо «міністр ДНР» поїхав у Москву і за яких обставин був арештований за дрібну крадіжку – наразі невідомо.