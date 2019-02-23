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    У Москві за крадіжку зарядного пристрою затримали «міністра ДНР»

    • Розсилка
    У Москві за крадіжку зарядного пристрою затримали «міністра ДНР»

    Красильников був кандидатом на так званих «виборах глави ДНР»

    Так званого «міністра агрополітики і продовольства ДНР» Олексія Красильникова затримали в Москві за підозрою в кримінальному злочині.

    Про це написав у Фейсбук сам Красильников, повідомивши, що знаходиться в поліцейському відділку Москви і його, очевидно, арештують.

    За повідомленнями Красильникова, його підозрюють в крадіжці зарядного пристрою. При затриманні московська поліція, стверджує Красильников, знала, що він «міністр ДНР», та обіцяла депортувати його в Україну.

    Після 20 лютого жодних повідомлень у Фейсбук Красильников не робив – очевидно, сидить під арештом в СІЗО Москви.

    Сайту «Миротворець» 43-річний Олексій Красильников відомий як «депутат ДНР», який був кандидатом на так званих «виборах глави ДНР» і зняв свою кандидатуру на користь Олександра Захарченка. Красильников – уродженець Донецька, який все життя прожив у цьому місті.

    Навіщо «міністр ДНР» поїхав у Москву і за яких обставин був арештований за дрібну крадіжку – наразі невідомо. 

    ДНР міністр СІЗО
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