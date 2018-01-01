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    У Москві затримали Навального, який виходив від стоматолога

    Причини затримання поки невідомі
    Російська поліція затримала опозиціонера Олексія Навального. Про це він сам повідомив у своєму «Твіттері».  «Заболів зуб, пішов в стоматологію. Вийшов з стоматології - здрастє, другий оперативний полк, ви затримані. Везуть кудись», - написав він. Заболел зуб, пошёл в стоматологию. Вышел из стоматологии -
    • Сьогодні, 12:46
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    Олексій Навальний 

    Причини затримання поки невідомі

    Російська поліція затримала опозиціонера Олексія Навального. Про це він сам повідомив у своєму «Твіттері».

     «Заболів зуб, пішов в стоматологію. Вийшов з стоматології - здрастє, другий оперативний полк, ви затримані. Везуть кудись», - написав він.

    Причини затримання поки невідомі.

    Раніше 22 лютого також стало відомо про затримання голови передвиборчого штабу Навального Леоніда Волкова. Він був затриманий в московському аеропорту Шереметьєво, звідки збирався вилетіти в Уфу на зустріч з прихильниками кампанії «Страйки виборців».

    28 січня штаб Олексія Навального проводив загальноросійську акцію протесту на підтримку «Страйки виборців» - кампанії по бойкоту голосування на виборах президента РФ 2018 року.

    У Москві і Санкт-Петербурзі акції закінчилися численними затриманнями. У числі інших був затриманий Олексій Навальний, який був відпущений після складання адміністративного протоколу.

    30 січня в Шереметьєво були затримані прес-секретар Фонду боротьби з корупцією Кіра Ярмиш та прес-секретар кампанії Навального Руслан Шаведдінов, які 28 січня вели 14-годинну пряму трансляцію про акцію з Литви. Вони обидва отримали по кілька діб арешту за організацію неузгодженої акції.

    19 лютого в Шереметьєво був затриманий директор Фонду боротьби з корупцією Роман Рубанов. В даний час він відбуває адміністративний арешт.

    Також повідомлялося, що у Росії блокують сайт Навального через скандал про групове зґвалтування на яхті олігарха.

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