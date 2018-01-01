У Росії блокують сайт Навального через скандал про групове зґвалтування на яхті олігарха

Роскомнадзор приступив до блокування navalny.com на вимогу Дерипаски

Роскомнадзор приступив до блокування сайту російського опозиціонера Олексія Навального navalny.com. Це зроблено на підставі позову олігарха Олега Дерипаски, що вимагає обмежити доступ до особистої інформації, пише «Медуза» Через деяких провайдерів сайт ще відкривається, але це тимчасово. Роскомнадзор приступил к блокировке



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Секс-скандал в Росії: олігарх Дерипаска разом з віце-прем'єром уряду Приходьком підозрюються у груповому згвалтуванні

Роскомнадзор приступив до блокування navalny.com на вимогу Дерипаски

Роскомнадзор приступив до блокування сайту російського опозиціонера Олексія Навального navalny.com.

Це зроблено на підставі позову олігарха Олега Дерипаски, що вимагає обмежити доступ до особистої інформації, пише «Медуза»

Через деяких провайдерів сайт ще відкривається, але це тимчасово.

Роскомнадзор приступил к блокировке https://t.co/ps69rnHWbR по требованию Дерипаски. Через некоторых провайдеров сайт ещё открывается, но это временно. — Alexey Navalny (@navalny) 15 лютого 2018 р.

Як відомо, 8 лютого Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального опублікував розслідування про те, як російський олігарх Олег Дерипаска відпочивав на яхті разом з віце-прем'єром уряду Сергієм Приходьком і співробітницею «індустрії ескортних послуг» Настею Рибкою.

На наступний день в суд Усть-Лабінська надійшов позов від Дерипаски з вимогою обмежити доступ до матеріалів розслідування, що були опубліковані на сайті Навального, а також в YouTube і Instagram. Суд погодився з доводами олігарха і направив вимогу Роскомнадзору про блокування ресурсів. Термін видалення матеріалів закінчився ввечері 14 лютого.

Роскомнадзору вдалося домогтися видалення матеріалів розслідування з ряду ЗМІ. Також Instagram видалив фотографії з профілю Насті Рибки, які послужили джерелом розслідування. Олексій Навальний відмовився видаляти матеріали розслідування на своїх ресурсах і подав відповідний позов до Роскомнадзору.