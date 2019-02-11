У Мукачеві нещепленим дітям заборонять відвідувати школи та садочки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: nashamama.com

Таке рішення планують втілити в Мукачеві з наступного тижня

У Мукачеві дітям, які не мають щеплень, заборонять відвідувати школи та садочки. Про це пише Mukachevo.net.

Таке рішення планують втілити в Мукачеві з наступного тижня. Наразі управління освіти, молоді та спорту та відділ охорони здоров’я міськвиконкому розроблятимуть відповідні рішення. Все через ускладнення епідемситуцації із захворюваності на кір в краї.

Як повідомляє Мукачівська міська рада, пропонується заборонити відвідувати школи, дитсадки, заклади позашкільної освіти, мистецькі школи дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, в тому числі проти кору. Допускатимуть до закладів лише вихованців, в яких буде в наявності довідки закладу охорони здоров’я про отримання профілактичних щеплень.

Наразі в комунальному некомерційному підприємстві «Центр первинної медико-санітарної допомоги» достатньо вакцин для проведення всіх необхідних щеплень. Батькам невакцинованих дітей рекомендують звертатися до своїх сімейних лікарів та до фахівців Центру.

В міськраді нагадують, що згідно з статтею 15 закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється.

Нагадаємо, що у вересні минулого року міністерство охорони здоров’я та міністерство освіти оприлюднило спільний лист керівникам органам місцевої влади «Щодо напруженої епідемічної ситуації», в якому йдеться про чинні норми закону, якими передбачено, що невакциновані діти не можуть відвідувати школи та дитячі садки.

Раніше Верховній Раді розповіли скільки українців захворіли на кір з 2017 року.

Також відомо, що за перший місяць 2019 року в Україні зафіксовано 15 095 випадків захворювання на кір.