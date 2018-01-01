Кір: спалах чи епідемія?

Вакцинуватися чи ні?

За найсвіжішими даними, від початку року в Львівській області зафіксували 84 випадки захворювання на кір, на Тернопільщині – 98 випадків, у Івано-Франківській області – 49. Більшість хворих (60%) – діти, дві третини з яких не отримали жодного щеплення від кору. Медики прогнозують ріст захворюваності на кір в усіх трьох областях



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Кір

Вакцинуватися чи ні?

За найсвіжішими даними, від початку року в Львівській області зафіксували 84 випадки захворювання на кір, на Тернопільщині – 98 випадків, у Івано-Франківській області – 49. Більшість хворих (60%) – діти, дві третини з яких не отримали жодного щеплення від кору.

Медики прогнозують ріст захворюваності на кір в усіх трьох областях Галичини ще щонайменше протягом двох тижнів. У імунологічних кабінетах міських дитячих поліклінік останніми днями справжній ажіотаж – налякані батьки поспішають щепити дітей проти кору, але вакцини, схоже, вистачить не всім.

При цьому Івано-Франківщина – єдина область в Україні, де у зв’язку з кором оголосили карантин – у школах та дитсадках міста Івано-Франківська зимові канікули продовжили ще на тиждень – до 21 січня. У міських школах явних спалахів кору немає, по 2-3 випадки на заклад, причому, як запевняють в департаменті охорони здоров’я, ці діти вчаться в різних класах і мешкають на різних вулицях. Єдиний виняток – школа №6, що в селі Опришівці, Івано-Франківської міської ради, де одночасно захворіло на кір 17 учнів. Тут канікули продовжили до 28 січня.

Рішення про продовження канікул ухвалили на засіданні комісії міської ради з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Поки тривають вимушені вакації і діти менше контактують одні з одними, міська влада разом із медиками просить батьків терміново вакцинувати дітей проти кору, щоб зупинити поширення недуги. Після закінчення канікул, коли діти повернуться в колективи, медики прогнозують новий стрибок захворюваності на кір.

«Найперше звертаємося до батьків з проханням провести необхідне щеплення, адже ліків проти кору не існує. Єдиний спосіб захистити свою дитину та себе – провести вакцинацію», – закликала Марія Бойко, начальниця управління з питань охорони здоров’я.

Чи є епідемія?

Епідемія, карантин, заборона невакцинованим дітям відвідувати школи та садочки – влада неабияк налякала батьків, змусивши одних бігти робити щеплення своїм дітям, а інших обурюватись таким нагнітанням ситуації і ще більше впевнитись у своєму рішенні не робити вакцинації. Про введення карантину через епідемію кору, зокрема, повідомляв офіційний сайт Івано-Франківська, текст з якого передрукували усі місцеві сайти. Тож епідемія чи все-таки спалах кору?

«Наразі говоримо про спалахи, бо епідемія – це професійний епідеміологічний термін, який говорить про те, що захворюваність поширена на величезній території, – роз’яснює Марія Бойко. – Поки що ми говоримо про спалахи в Одеській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській областях, але буквально за тиждень-другий ситуація може змінитися. Щоб сказати, коли спалах переходить в епідемію, потрібно вивчати ситуацію по цілій країні, по декількох країнах – і тоді вже можна робити висновки, бо якогось конкретного порогу немає».

Марія Бойко переконана, що робити акцент на тому, чи зараз в Україні спалах кору, чи епідемія, не потрібно: «Хворіють і діти, і дорослі, і під час спалаху, і під час епідемії. Ліків специфічних проти кору немає, захворюваність зараз висока, мусимо їй протидіяти, а єдиний спосіб протидіяти кору – це вакцинація».

Чимало батьків у соцмережах висловлюються, що вакцинація під час епідемії та ще й взимку, коли імунітет особливо слабкий, – невиправданий ризик. Керівниця управління охорони здоров’я переконує, що небезпеки немає. «Треба вакцинуватися і під час епідемії, і під час спалаху, і без епідемії, і без спалаху. Ніде немає жодних застережень: в жодному наказі Міністерства охорони здоров’я чи в позиції ВООЗ не знайдемо, що є холодний чи гарячий період року і через це можна не вакцинуватися чи не треба вакцинуватися. Тут інше питання – дитина має бути здоровою. Температура 37,2 чи 37,4 не є перепоною для вакцинації проти будь-яких захворювань, і кору в тому числі. Головне, щоб батьки мали чітке розуміння, що дитина здорова. Тобто, плануючи щеплення, батьки повинні відповідати за те, щоб дитина напередодні не ходила в гості туди, де хтось хворий, особливо на кір», – запевнила кореспондента Zbruc Марія Бойко.

З іншого боку, є таке поняття, як щеплення за епідемічними показаннями: якщо в класі дитина захворіла на кір, то протягом 72 годин говоримо про екстрену вакцинацію дітей і вчителів, які не були вакциновані проти кору, для того щоб запобігти недузі. Інкубаційний період кору в середньому 10-17 днів. Тобто дитина, яка сьогодні контактувала із хворим на кір, може захворіти на 10-17-ий день. Якщо вона сьогодні чи завтра-післязавтра отримає вакцинацію від кору, у неї захист вироблятиметься з сьомого дня. Тобто вакцинація не гарантує стовідсотково, що дитина не захворіє, але дасть шанс не захворіти. Якщо захворювання відбудеться, то воно пройде в легшій формі і не дасть тих небезпечних наслідків, яких ми боїмося при кору, – менінгоенцефаліт і пневмонія».

Чиновниця зауважує, що карантину на Прикарпатті немає. Продовжені міською владою канікули – це обмежувальний захід, а карантин може запровадити винятково Кабінет Міністрів.

Не пустять до школи?

Разом із продовженням канікул франківська влада вирішила заборонити невакцинованим від кору дітям відвідувати школи та дитячі садки. Зобов’язання «заборонити відвідувати навчальні заклади невакцинованим дітям» поклали на директорів закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти. Про це йшлося у розпорядженні департаменту освіти та науки Івано-Франківського міськвиконкому за 12 січня. Це той самий документ, яким продовжили канікули.

Заборона викликала хвилю батьківських протестів у соцмережах. Вже за декілька днів департамент передумав. Як повідомив начальник департаменту Ігор Смаль, у новому розпорядженні за 15 січня заборони вже немає, адже вона порушувала права батьків та дітей. Чиновник пояснив, що спершу освітяни вирішили послухати рекомендації медиків.

Мер Івано-Франківська також заступився за батьків. «Ніяких поділів, як в Києві зробили, що не пускаємо до школи чи садочка, бо діти не вакциновані, ми не повинні робити. Моя думка – це є право батьків», – сказав Руслан Марцінків на оперативній нараді у міській раді 16 січня.

Міський голова попросив освітян і медиків максимально рекомендувати батькам вакцинувати дітей, залучаючи усі канали інформації. «Виберіть двох-трьох чиновників і вколіть їм цю вакцину показово – під камери. Я серйозно вам говорю. Принаймні департамент охорони здоров'я має це зробити, а як ви думаєте?» – запитав мер. Марцінків додав, що міг би щепитися й сам, але він вже перехворів на кір у дитинстві.

Пошуки вакцини

Запаси «Пріориксу» – комплексної бельгійської вакцини проти кору, паротиту та краснухи на Прикарпатті вичерпуються. Це вакцина, закуплена за кошти держбюджету, яка є безкоштовною для дітей віком до 17 років. Станом на ранок 16 січня у Івано-Франківську залишалося 1100 доз вакцини, а загалом у області – 7000 доз. В деяких районах, за словами пані Бойко, «Пріориксу» вже немає.

Франківська влада почала терміново шукати вакцину у сусідніх областях. Департамент охорони здоров’я надіслав звернення до колег із Львівської, Вінницької та інших областей з проханням поділитися залишками вакцини. Пошуки вакцини можуть затягнутися на 2-3 тижні, попереджають медики. На приватному ринку вакцина проти кору ще є, каже Марія Бойко, але у невеликій кількості.

«Ми планували щепити втричі менше дітей у минулому році, але коли почався ріст захворюваності, змінили плани і збільшили обсяги. Так, на початку 2017-го року планували щепити 2800 дітей, але потім зробили велику корекцію плану – і було планово щеплено 10 тисяч дітей. Крім того, позапланово за жовтень-грудень щепили 3800 дітей, що тішить, адже це ті діти, батьки яких були проти вакцинації, або вагались, або діти були хворі на момент планової вакцинації. Всього ми щепили проти кору 14000 дітей», – розповіла Бойко.

Кір чи не кір?

Кількість хворих на кір зростає з кожним днем. Станом на вечір 16 січня в області було зареєстровано 302 звернення з підозрою на кір від початку року. З них 187 – діти до 17 років Про це Zbruc повідомив начальник Івано-Франківського обласного лабораторного центру МОЗ Руслан Савчук. «Цих 302 випадки – це так звані підозри на кір. Із них ми лабораторно підтвердили наявність вірусу кору у 38 випадках, але насправді підтвердили би усі 302, якби були кошти», – каже Руслан Савчук.

Діагностувати вірус кору – недешева справа. За словами керівника лабораторного центру, діагностика десятьох зразків біоматеріалу обходиться у 2500-3000 гривень. Щоб зекономити кошти, у лабораторії відбирають на аналіз лише частину зразків. «Якщо є 5-10 хворих з одного колективу, у всіх однакові симптоми, ми беремо на аналіз 2-3 зразки. Якщо ми підтверджуємо наявність вірусу, то лікарі ставлять діагноз кір усім хворим із цього колективу. Це не ми придумали таку процедуру, це згідно з протоколами МОЗ», – запевняє Савчук.

За даними лабораторного центру, за 2017 рік в Івано-Франківській області офіційно діагностували кір у 1344 осіб, з них лабораторно підтвердили 405 випадки. У Івано-Франківську під наглядом із діагнозом кір перебуває 87 осіб, включно з дітьми, які захворіли минулого року. Серед недужих – 29,3% щеплені згідно з Календарем щеплень (отримали 2 дози), 24,4% – отримали одне щеплення, 36,9% – не щеплені, у решти – 12,7% відсутні дані про щеплення.

Втім, не всі звертаються по допомогу до лікаря. Руслан Савчук наголошує, що у гірських районах офіційна кількість хворих на кір дуже низька: «У Верховинському районі – 3 випадки, Косівському – 7, у місті Яремчі – 0. «Що далі в гори, то менше реєструємо захворювання, бо люди не звикли звертатися до лікарів. Як правило, хворобу перечікують, перележують вдома».

Вакцинуватися чи ні?

Хворіють на кір не лише діти. За даними обласного лабораторного центру МОЗ, 23% хворих – дорослі віком від 17 років. Кір може закінчитися летально як для дитини, так і для дорослого. Чи виникнуть ускладнення у кожному конкретному випадку, сказати не може ніхто, запевняє Марія Бойко. «Коли кір може стати летальним – неможливо передбачити. Ніхто не може цього сказати наперед. Кілька років тому деякі доктори озвучували позицію, що при спалахах кору чи менінгококової інфекції треба відвести дитину, щоб вона проконтактувала із хворим. Це для мене те саме, що кидати дитину під машину – задавить чи не задавить, захворіє чи не захворіє. Єдине, що можу сказати, від вакцини в принципі не помирають, це можуть бути збіги в часі, чи через декілька днів після вакцинації, але після вакцинації – не означає, що від вакцинації».

Цього і минулого року в області були середньоважкі форми кору, які лікували в інфекційній лікарні, але пневмоній та менінгоенцефалітів не було зареєстровано. Під час спалаху кору у 2006 році на Прикарпатті одна дитина померла від менінгоенцефаліту. Під час спалаху у 2011-2012 роках летальних випадків не було.

Щоб уберегтися від кору, дорослим також радять щепитися. Зробити це можна у приватних медичних закладах. Дітям рекомендують зробити два планових щеплення – після року і перед школою – в 6 років.

За останні два роки прихильність українців до вакцинації зросла із 40% до 80%, каже Марія Бойко. Втім, медики визнають, що відновлення репутації вакцинаційних кампаній – тривалий процес, над яким треба працювати. Серед аргументів проти вакцинації франківські батьки у соцмережах найчастіше називали невпевненість в тому, що вакцина захистить від зараження кором, недосконалу систему охорони здоров’я в Україні, яка не дає підстав вірити ні якості вакцини, ні лікарям, які проводять вакцинацію та не відстежують її побічних налсдіків, а також переконання, що будь-які вакцини знищують імунітет.

Марія Бойко підтверджує: »Жодна вакцина і жоден препарат на гарантує, що ви не захворієте на ту чи іншу хворобу. Але вакцина значно зменшує ризик інфікування, і якщо людина все-таки захворіє, недуга протікатиме у легшій формі і набагато зменшується ризик отримати ускладнення. Жодна вакцина не дає 100% гарантії, бо організм кожної людини реагує по-різному. На одну й ту ж саму вакцину в однієї людини виробиться дуже сильний захист, в другої менший, а в третьої ще менший. Крім того, одна людина може не контактувати з хворим на кір, а в другої в сім’ї можуть бути двоє хворих. Все дуже індивідуально і визначається станом організму, інтенсивністю зараження, кількістю контактів із тими, хто заражений».

Система охорони здоров’я, за словами Марії Бойко, відстежує усі побічні дії медикаментів та вакцин. «Якщо ви зайдете на сайт Державного експертного центру, ви побачите, що там є наслідки після вакцини. Але ви також побачите, що анафілактичні шоки від медикаментів стаються значно частіше, ніж реакції на вакцини. Запитайте своїх знайомих, і кожен пригадає, що почав пити антибіотик – почалась якась висипка, алергічні реакції, і це значно поширеніше, ніж наслідки вакцинації».

Чиновниця пояснює, чому, коли батьки скаржаться, що після вакцини виникла якась реакція або настала смерть, лікарі не завжди реєструють таку реакцію як поствакцинальну: «Лікар може сказати, що реакція не від вакцини, бо таке може бути. Лікарі мають чіткий перелік реакцій, які можуть статися від кожної конкретної вакцини, і знають, що іншого не може бути. Якщо ви щепили дитину від кору, а у неї стався понос, це не означає, що понос від вакцинації, воно могло збігтися через декілька годин».

Гіпотезу про те, що вакцинація знищує імунітет, Марія Бойко вважає безпідставною: «Коли ми вакцинуємо дитину, ми даємо їй один антиген, наприклад, антиген дифтерії, якщо робимо вакцину від кору, паротиту чи краснухи – даємо три антигени. Але дитина щодня їсть десятків антигенів, їсть яйце, де є білок і жовток, їсть мандарини і апельсини, їсть цукерки, де просто «здвиг» антигенів, і батьки не кажуть, що від цього дитина може померти. Імунна система новонародженої дитини може одночасно розпізнати 10 в 11-й степені антигенів і на них спокійно вплинути».

Руслан Марцінків, натомість, розуміє побоювання батьків. «У час перемін страх є достатньо великим, різні медичні реформи, закупівлі, тендери. Тому ці страхи мають під собою реальну основу. Була би нормальна медична система, зовсім інакшим було би відношення батьків. Та все ж більшість батьків щеплює своїх дітей. Крім того, це ж мільйони доларів крутяться в цій сфері, скільки компаній. По всіх каналах показували, як дітки помирають, що ж ви хочете? Зрозуміло, що на вакцинацію різні атаки йдуть».

Українське законодавство складене таким чином, що відповідають за здоров’я дитини винятково її батьки, в тому числі й за негативні наслідки після вакцинації. Тож наразі лише батькам вирішувати – вакцинувати дитину чи ні.

Джерело: Zbruc