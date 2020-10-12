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    У Мукачеві сталася велика пожежа на лижній фабриці «Тиса»

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    Жертв та&nbsp;постраждалих немає - У Мукачеві сталася велика пожежа на лижній фабриці «Тиса»
    Жертв та постраждалих немає

    Інформація про пожежу надійшла 12 жовтня о 02 год. 00 хв

    На Закарпатті у Мукачево загорівся дах лижної фабрики. Про це повідомляє ДСНС.

    Зазначається, що до гасіння вогню було залучено 127 людей.

    «12 жовтня о 02 год. 00 хв. у м. Мукачево на території ПАТ Мукачівська лижна фабрика «Тиса» в одноповерховій будівлі виробничого цеху з складським приміщенням (загальна площа 20 тис. м2) виникла пожежа даху», — йдеться у повідомленні.

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    Зазначається, що о 04 год. 55 хв. пожежу було локалізовано на площі 9 тис. м2.

    «Жертв та постраждалих немає», — повідомили рятувальники, та додали, що вони змогли не допустити розповсюдження вогню на склад та виробничий цех.

    «До гасіння залучено 127 чоловік та 17 одиниць техніки, з них від ДСНС 111 чоловік особового складу та 13 одиниць техніки», — додали у пресцентрі.

    пожежа ДСНС Закарпаття рятувальники
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