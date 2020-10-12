У Мукачеві сталася велика пожежа на лижній фабриці «Тиса»



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Жертв та постраждалих немає

Інформація про пожежу надійшла 12 жовтня о 02 год. 00 хв

На Закарпатті у Мукачево загорівся дах лижної фабрики. Про це повідомляє ДСНС.

Зазначається, що до гасіння вогню було залучено 127 людей.

«12 жовтня о 02 год. 00 хв. у м. Мукачево на території ПАТ Мукачівська лижна фабрика «Тиса» в одноповерховій будівлі виробничого цеху з складським приміщенням (загальна площа 20 тис. м2) виникла пожежа даху», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що о 04 год. 55 хв. пожежу було локалізовано на площі 9 тис. м2.

«Жертв та постраждалих немає», — повідомили рятувальники, та додали, що вони змогли не допустити розповсюдження вогню на склад та виробничий цех.

«До гасіння залучено 127 чоловік та 17 одиниць техніки, з них від ДСНС 111 чоловік особового складу та 13 одиниць техніки», — додали у пресцентрі.