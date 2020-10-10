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    Події в Україні

    У Харкові в житловому будинку сталась пожежа, є загиблий

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    Пожежа сталася на&nbsp;п&rsquo;ятому поверсі п&rsquo;ятиповерхового житлового будинку&nbsp; - У Харкові в житловому будинку сталась пожежа, є загиблий
    Пожежа сталася на п’ятому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку 

    Причина пожежі встановлюється

    Внаслідок пожежі у житловому будинку Харкова загинула одна людина. Про це повідомили у Держслужбі надзвичайних ситуацій України.

    «9 жовтня о 15 год. 55 хв. у м. Харків по вул. Чоботарська, 49 в квартирі на п’ятому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку виникла пожежа з розповсюдженням на дах, внаслідок якої загинула 1 особа», – йдеться у повідомленні.

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    Фото ДСНС Харкова

    Зазначається, що о 20 год. 15 хв. підрозділами ДСНС пожежу було ліквідовано.

    «В ході гасіння пожежі врятовано 1 особу та 17 осіб виведено на свіже повітря», – додали рятувальники.

    Наразі причина пожежі встановлюється.

    Нагадаємо, у Південній Кореї горів 33-поверховий будинок.

    Як повідомлялося, 8 жовтня, на Новообухівському шосе згорів автомобіль Ford Connect.

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