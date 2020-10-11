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    Новини

    У Києві на Хрещатику чоловік здійснив самоспалення

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    У Києві на Хрещатику чоловік здійснив самоспалення - У Києві на Хрещатику чоловік здійснив самоспалення
    У Києві на Хрещатику чоловік здійснив самоспалення

    Обгорілого чоловіка госпіталізували з опіками майже 100% тіла

    Сьогодні, 11 жовтня, 49-річний чоловік підпалив себе на центральній вулиці Києва Хрещатику.

    Про це повідомляють Вартові Еспресо.

    Акт самопідпалу невідомий здійснив приблизно 03:30 ночі.

    Випадкові перехожі намагалися збити полум'я.

    Обгорілого чоловіка госпіталізували до лікарні з майже 100% опіків тіла.

    Мотиви суїциду невідомі.

    До слова, біля римо-католицького храму «Собор Бога Отця Милосердя» у Запоріжжі невідома жінка скоїла самоспалення. Вона облила себе займистою рідиною та підпалила.

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