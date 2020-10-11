У Києві на Хрещатику чоловік здійснив самоспалення
У Києві на Хрещатику чоловік здійснив самоспалення
Обгорілого чоловіка госпіталізували з опіками майже 100% тіла
Сьогодні, 11 жовтня, 49-річний чоловік підпалив себе на центральній вулиці Києва Хрещатику.
Про це повідомляють Вартові Еспресо.
Акт самопідпалу невідомий здійснив приблизно 03:30 ночі.
Випадкові перехожі намагалися збити полум'я.
Обгорілого чоловіка госпіталізували до лікарні з майже 100% опіків тіла.
Мотиви суїциду невідомі.
До слова, біля римо-католицького храму «Собор Бога Отця Милосердя» у Запоріжжі невідома жінка скоїла самоспалення. Вона облила себе займистою рідиною та підпалила.