У МВС пояснили, навіщо відправляли гелікоптери на виборчі округи
Озброєний спецназ на вертольотах відправили на два округи
Правоохоронці відправили групи спецпризначенців на гелікоптерах на виборчі округи №50 та №64 як превентивні заходи для недопущення правопорушень.
Про це в ефірі на Громадському заявив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.
На запитання, чому правоохоронці задіяли групи спецпризначенців, хоча, за словами того ж Шевченка, серйозних порушень на виборах не було, речник МВС відповів: «Так їх тому то і не було, що ми вчасно робили превентивні заходи, зокрема посилення групами спецпризначення і швидке перекидання їх за допомогою системи авіабезпеки МВС, і мало це в тому числі ефект».
Шевченко додав, незважаючи на те, що в цих округах і ще в двох «є потенційні проблеми щодо перерахунку голосів, або є певне зволікання у встановленні результатів», цими діями поліція показала тим, хто «можливо мав якісь наміри» влаштувати безлади і правопорушення, що «цього не варто робити».
«У нас вистачить сил і засобів, а головне — рішучості і політичної волі — стримати всі можливі правопорушення і довести до логічного завершення ті кримінальні провадження, які вже розпочаті», — резюмував він.
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