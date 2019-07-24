У МВС пояснили, навіщо відправляли гелікоптери на виборчі округи



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Поліцейські на гелікоптері

Озброєний спецназ на вертольотах відправили на два округи

Правоохоронці відправили групи спецпризначенців на гелікоптерах на виборчі округи №50 та №64 як превентивні заходи для недопущення правопорушень.

Про це в ефірі на Громадському заявив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

На запитання, чому правоохоронці задіяли групи спецпризначенців, хоча, за словами того ж Шевченка, серйозних порушень на виборах не було, речник МВС відповів: «Так їх тому то і не було, що ми вчасно робили превентивні заходи, зокрема посилення групами спецпризначення і швидке перекидання їх за допомогою системи авіабезпеки МВС, і мало це в тому числі ефект».

Шевченко додав, незважаючи на те, що в цих округах і ще в двох «є потенційні проблеми щодо перерахунку голосів, або є певне зволікання у встановленні результатів», цими діями поліція показала тим, хто «можливо мав якісь наміри» влаштувати безлади і правопорушення, що «цього не варто робити».

«У нас вистачить сил і засобів, а головне — рішучості і політичної волі — стримати всі можливі правопорушення і довести до логічного завершення ті кримінальні провадження, які вже розпочаті», — резюмував він.

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ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Раніше повідомлялось, нардеп 8-го скликання Сергій Пашинський програє вибори на окрузі№64 на Житомирщині своєму супернику з партії «Слуга народу». Про це свідчили дані на сайті ЦВК станом на 15 годину 22 липня.

У понеділок Нацполіція направила на Житомирщину гелікоптер зі спецпідрозділом ТОР – для забезпечення правопорядку під час підрахунку голосів на №64 ОВК