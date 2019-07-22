  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В округ, де вчитель виграє у двох нардепів, Нацполіція відправила гелікоптер зі спецпідрозділом ТОР

    • Розсилка
    В округ, де вчитель виграє у двох нардепів, Нацполіція відправила гелікоптер зі спецпідрозділом ТОР

    Нацполіція направила на Житомирщину гелікоптер зі спецпідрозділом ТОР – для забезпечення правопорядку під час підрахунку голосів на №64 ОВК

    Сьогодні, 22 липня, з Києва в Житомирську область прибув спецзагін поліцейських тактико-оперативного реагування (ТОР) патрульної поліції. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

    Рішення направити в м. Коростень вертольотом Мі-8 придані сили поліції було прийняте після аналізу оперативної обстановки та інформації про можливі провокації під час транспортування виборчої документації з дільничних виборчих комісій – до окружної виборчої комісії №64, яка розташована в Коростені. 

    Читайте також

    Поліцейські спецпризначенці направлені на Житомирщину для підсилення місцевої поліції та допомоги у забезпеченні публічного порядку та безпеки, а також реагування на будь-які зміни в оперативній обстановці.

    Зазначимо, супровід бюлетенів з ОВК до ЦВК забезпечуватимуть спецпризначенці поліції. 

    Як повідомлялось, нардеп 8-го скликання Сергій Пашинський програє вибори на окрузі№64 на Житомирщині своєму супернику з партії «Слуга народу». Про це свідчать дані на сайті ЦВК станом на 15 годину 22 липня.

    Скріншот з сайту ЦВК
    Скріншот з сайту ЦВК

    За результатами опрацювання 61,20% протоколів голосування стало відомо, що за Пашинського віддали голоси 17,62% виборців.

    У той же час за представника партії «Слуга народу» В’ячеслава Сігачова проголосували 28,74% виборців.

    Зазначимо, що Сігачов (1972 року народження) – вчитель у Коростенській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №9.

    Читайте також
    ЦВК вибори партії гелікоптер Житомирщина вчитель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ