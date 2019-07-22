В округ, де вчитель виграє у двох нардепів, Нацполіція відправила гелікоптер зі спецпідрозділом ТОР



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нацполіція направила на Житомирщину гелікоптер зі спецпідрозділом ТОР – для забезпечення правопорядку під час підрахунку голосів на №64 ОВК

Сьогодні, 22 липня, з Києва в Житомирську область прибув спецзагін поліцейських тактико-оперативного реагування (ТОР) патрульної поліції. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Рішення направити в м. Коростень вертольотом Мі-8 придані сили поліції було прийняте після аналізу оперативної обстановки та інформації про можливі провокації під час транспортування виборчої документації з дільничних виборчих комісій – до окружної виборчої комісії №64, яка розташована в Коростені.

Поліцейські спецпризначенці направлені на Житомирщину для підсилення місцевої поліції та допомоги у забезпеченні публічного порядку та безпеки, а також реагування на будь-які зміни в оперативній обстановці.

Зазначимо, супровід бюлетенів з ОВК до ЦВК забезпечуватимуть спецпризначенці поліції.

Як повідомлялось, нардеп 8-го скликання Сергій Пашинський програє вибори на окрузі№64 на Житомирщині своєму супернику з партії «Слуга народу». Про це свідчать дані на сайті ЦВК станом на 15 годину 22 липня.

Скріншот з сайту ЦВК

За результатами опрацювання 61,20% протоколів голосування стало відомо, що за Пашинського віддали голоси 17,62% виборців.

У той же час за представника партії «Слуга народу» В’ячеслава Сігачова проголосували 28,74% виборців.

Зазначимо, що Сігачов (1972 року народження) – вчитель у Коростенській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №9.