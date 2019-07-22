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    Пашинський програв вибори вчителю із Коростеня

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    Пашинський програв вибори вчителю із Коростеня

    За Пашинського віддали голоси 17,62% виборців

    Нардеп 8-го скликання Сергій Пашинський програє вибори на Житомирщині своєму супернику з партії «Слуга народу».

    Про це свідчать дані на сайті ЦВК станом на 14 годину 22 липня.

    За результатами опрацювання 61,20% протоколів голосування стало відомо, що за Пашинського віддали голоси 17,62% виборців.

    У той же час за представника партії «Слуга народу» В’ячеслава Сігачова проголосували 28,74% виборців.

    Сігачов (1972 року народження) – вчитель у Коростенській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №9.

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