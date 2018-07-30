У М'янмі через повені евакуювали понад 50 тисяч людей



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Повінь у М'янмі

Загалом від стихії можуть постраждати близько 100 тисяч осіб

Близько 50 тисяч жителів М'янми були змушені залишити свої будинки через повені, спричинені мусонними дощами. Про це повідомляє Reuters.

Національний комітет з боротьби зі стихійними лихами попросив людей, які живуть поблизу річок і в низинних районах, негайно покинути свої будинки, оскільки рівень води перевищив небезпечний.

Загалом від стихії можуть постраждати близько 100 тисяч осіб. Через зливи було змито ділянку 60-метрового бетонного мосту на півночі країни. У центральному районі сильно постраждали рисові поля і дороги.

Також постраждав західний штат Ракхайн. Багато сіл у цих районах опинилися повністю затопленими.

Раніше повідомлялося, що дощі в Індії спричинили щонайменше 37 смертей.

Нагадаємо, потужний тайфун може привести до зсувів у центральній і західній частинах Японії.

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