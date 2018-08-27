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    У Нацраді пояснили, де залишиться аналогове мовлення

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    У Нацраді пояснили, де залишиться аналогове мовлення

    З 1 вересня Україна масово переходить на цифрове мовлення

    У зоні Операції об'єднаних сил та на кордоні з Росією буде збережено аналогове мовлення. Про це на прес-конференції повідомив голова Нацради Юрій Артеменко.

    «Переходимо всі на цифрове мовлення, за винятком територій з особливим режимом мовлення. Тобто мова йде про зону проведення Операції об’єднаних сил, зони АТО, а також тих, що межують з РФ. Також надалі аналогове мовлення буде збережено для суспільного мовлення для передачі спільного мовника і передачі місцевих телерадіокомпаній», - заявив Артеменко.

    За його словами, таке рішення очікується в цю середу. «Уряд має внести відповідні зміни в своєму засіданні - зміни до плану використання радіочастотного ресурсу», - зазначив голова Нацради.

    31 серпня - це останній день, коли в Україні використовується аналогова технологія телевізійного мовлення. З 1 вересня Україна масово переходить на цифрове мовлення.

    Раніше повідомлялося, що Київ і Кіровоградська область з 1 серпня залишилися без аналогового мовлення. 

    Джерело: УНН

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