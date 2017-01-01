У НАТО висловили протест через блокаду Угорщиною євроатлантичних зусиль України

Конфлікт між Угорщиною і Україною не повинен виноситися у площину НАТО, заявили 11 держав-членів НАТО

11 держав-членів НАТО, в тому числі Німеччина, висловили незгоду з діями Угорщини щодо блокування євроатлантичних ініціатив України через закон про освіту. Про відповідний лист 11 держав з посиланням на неофіційну інформацію повідомило угорське видання Magyar Nemzet. У листі держави чітко дали зрозуміти, що конфлікт між Угорщиною і Україною



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Конфлікт між Угорщиною і Україною не повинен виноситися у площину НАТО, заявили 11 держав-членів НАТО

11 держав-членів НАТО, в тому числі Німеччина, висловили незгоду з діями Угорщини щодо блокування євроатлантичних ініціатив України через закон про освіту.

Про відповідний лист 11 держав з посиланням на неофіційну інформацію повідомило угорське видання Magyar Nemzet.

У листі держави чітко дали зрозуміти, що конфлікт між Угорщиною і Україною не повинен виноситися у площину НАТО.

Крім того, вони заявили, що не зовсім розуміють, у чому полягає проблема, і не вважають її аж настільки складною, щоб через неї ставити під загрозу стратегічні інтереси Альянсу.

У листі також ідеться про те, що суперечності у НАТО на високому рівні щодо України є сигналом для Москви, оскільки для будь-які розбіжності в Альянсі є успіхом для РФ.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила новий закон «Про освіту». 25 вересня президент Петро Порошенко підписав закон про освіту, він набув чинності.

Міністр закордонних справ Угорщини Пейтер Сійярто заявив про «дискримінаційність» українського закону про освіту і зазначив, що Будапешт не може підтримати євроатлантичні зусилля України до скасування відповідного законодавства.

27 жовтня Сійярто заявив, що Угорщина наклала вето на скликання комісії Україна-НАТО в грудні. Проте, офіційний представник Альянсу, заявив, в НАТО не мали планів провести у грудні засідання комісії Україна-НАТО.

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Джерело: Європейська правда