Угорщина не підтримуватиме євроатлантичні зусилля України, - посол

Глава МЗС Угорщини назвав закон про освіту в Україні дискримінаційним

Міністр закордонних справ Угорщини Пейтер Сійярто повторив тезу про «дискримінаційність» українського закону про освіту і заявив, що Будапешт не може підтримати євроатлантичні зусилля України до скасування відповідного законодавства. Про це він заявив на полях саміту в Брюсселі у п’ятницю. «Ми не можемо цього зробити і



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пейтер Сійярто

Глава МЗС Угорщини назвав закон про освіту в Україні дискримінаційним

Міністр закордонних справ Угорщини Пейтер Сійярто повторив тезу про «дискримінаційність» українського закону про освіту і заявив, що Будапешт не може підтримати євроатлантичні зусилля України до скасування відповідного законодавства.

Про це він заявив на полях саміту в Брюсселі у п’ятницю.

«Ми не можемо цього зробити і підтримати євроатлантичні зусилля (України – ред.), адже Київ знехтував правами нацменшин і грубо порушив Угоду про асоціацію між ЄС та Україною, що вступила в силу на початку вересня», – сказав Сійярто.

За його словами, якщо для України важливо інтегруватися у структури ЄС і НАТО, вона повинна виконати свої міжнародні зобов’язання, зокрема відкликати, на думку міністра Сійярто, «дискримінаційний» щодо нацменшин України закон про освіту. Лише в цьому випадку Україна знову може розраховувати на повноцінну підтримку Угорщини, наголосив угорський урядовець.

Він також зазначив, що Угорщина «не принесе в жертву закарпатських угорців на вівтарі світової політики».

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила новий закон «Про освіту». 25 вересня президент Петро Порошенко підписав закон про освіту, він набув чинності.

Читайте також:

В Угорщині занадто мало українців, щоб їх навчали українською? Посол Ерно Кешкень коментує скандальний закон «Про освіту»

Член Венеційської комісії Сергій Головатий: Навчання виключно мовою нацменшин? Такого не допускає жодна країна Європи!

Новий закон «Про освіту». Депутати шоковані тим, за що проголосували

Джерело: Радіо Свобода