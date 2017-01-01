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    Угорщина не підтримуватиме євроатлантичні зусилля України, - посол

    Глава МЗС Угорщини назвав закон про освіту в Україні дискримінаційним
    Міністр закордонних справ Угорщини Пейтер Сійярто повторив тезу про «дискримінаційність» українського закону про освіту і заявив, що Будапешт не може підтримати євроатлантичні зусилля України до скасування відповідного законодавства. Про це він заявив на полях саміту в Брюсселі у п’ятницю. «Ми не можемо цього зробити і
    • 24 Листопада, 22:45
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    <span>Пейтер Сійярто</span>
    Пейтер Сійярто

    Глава МЗС Угорщини назвав закон про освіту в Україні дискримінаційним

    Міністр закордонних справ Угорщини Пейтер Сійярто повторив тезу про «дискримінаційність» українського закону про освіту і заявив, що Будапешт не може підтримати євроатлантичні зусилля України до скасування відповідного законодавства.

    Про це він заявив на полях саміту в Брюсселі у п’ятницю.

    «Ми не можемо цього зробити і підтримати євроатлантичні зусилля (України – ред.), адже Київ знехтував правами нацменшин і грубо порушив Угоду про асоціацію між ЄС та Україною, що вступила в силу на початку вересня», – сказав Сійярто.

    За його словами, якщо для України важливо інтегруватися у структури ЄС і НАТО, вона повинна виконати свої міжнародні зобов’язання, зокрема відкликати, на думку міністра Сійярто, «дискримінаційний» щодо нацменшин України закон про освіту. Лише в цьому випадку Україна знову може розраховувати на повноцінну підтримку Угорщини, наголосив угорський урядовець.

    Він також зазначив, що Угорщина «не принесе в жертву закарпатських угорців на вівтарі світової політики».

    Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила новий закон «Про освіту». 25 вересня президент Петро Порошенко підписав закон про освіту, він набув чинності.

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    Джерело: Радіо Свобода

    МЗС ЄС Верховна Рада міністр НАТО Будапешт депутати закон Угорщина посол навчання Україна
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