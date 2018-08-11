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    Співробтіники НАЗК перевірять декларацію судді, який закрив справу Кернеса

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    Суддя Андрій Антонов - Співробтіники НАЗК перевірять декларацію судді, який закрив справу Кернеса
    Суддя Андрій Антонов

    Крім судді у агентстві пообіцяли перевірити декларації ще декількох чиновників

    Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) перевірить декларації судді Київського районного суду Полтави Андрія Антонова, який закрив справу мера Харкова Геннадія Кернеса.

    Як повідомляє прес-служба агентства, будуть перевірені електронні декларації за 2015, 2016 та 2017 роки.

    «Почнуться повні перевірки електронних декларацій, поданих ще 3-ма суб’єктами декларування за 2015 – 2017 роки», – сказано в повідомленні.

    Повідомляється, що крім Антонова також перевірять декларації заступника голови Національної поліції – начальника Департаменту захисту економіки Нацполіції Ігоря Купранця за 2017 рік та завідуючого секретаріатом Комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності Ігоря Прийми за 2015-2017 роки.

    Як повідомлялося, 10 серпня суддя Київського районного суду Полтави Андрій Антонов закрив кримінальне провадження щодо мера Харкова Геннадія Кернеса і двох його охоронців. Своє рішення він мотивував систематичною неявкою прокурорів до суду, розцінивши її як відмову підтримувати державне обвинувачення.

    Геннадія Кернеса і його двох охоронців Віталія Блінника та Євгена Смицького обвинувачують у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

    Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що суддя Київського райсуду Полтави Андрій Антонов, який закрив справу щодо міського голови Харкова Геннадія Кернеса і його охоронців Віталія Бліннікова та Євгена Сміцького, ухвалив завідомо неправомірне рішення і відповість перед законом.

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