У НАЗК вважають, що керівник Адміністрації президента може й не декларуватись



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Фото: Ліга.нет У декларації заступника голови АП Олексія Філатова відсутня згадка цивільну дружину Анну Бабич

Адміністрація президента не є державним органом в розумінні закону, - повідомили в Національному агентстві з питань запобігання корупції

Національне агентство з питань запобігання корупції у відповідь на звернення юристів Bihus.Info щодо недостовірних відомостей в декларації Олексія Філатова, повідомили, що потрібні «додаткові заходи», аби визначити, чи підпадає керівництво Адміністрації президента під дію Закону «Про запобігання корупції».

«Адміністрація президента не є державним органом в розумінні закону», - повідомили в Національному агентстві з питань запобігання корупції у відповідь на звернення юристів проекту «Тисни». І зазначили, що потрібні «додаткові заходи, спрямовані на визначення, чи являються голова Адміністрації президента та його заступники особами, на яких поширюється дія закону» («Про запобігання корупції», - ред.).

Нагадаємо, закон про запобігання корупції зобов’язує декларувати всіх осіб, з якими посадовців пов’язує спільний побут.

Як раніше з’ясували журналісти «Наших грошей», у декларації заступника голови АП Олексія Філатова відсутня згадка про сина, цивільну дружину Анну Бабич і її юридичну компанію AEQUO. Фірма створена одразу після призначення Олексія Філатова в АП і отримала солідний контракт на обслуговування «Нафтогазу»*.

Водночас, під час підготовки сюжету вдалось підтвердити, що Анна Бабич мешкає в будинку, де розташована квартира самого Філатова. Про це йдеться в сюжеті Марини Ансіфорової, що вийшов в ефір в травні цього року.

«Я декларую все відповідно до чинного законодавства», - єдине, що повідомив Філатов у відповідь на питання про недекларування.

Одразу після виходу сюжету юристи проекту «Тисни» (Bihus.Info) надали матеріали, зібрані в ході журналістського розслідування, в антикорупційні органи - НАБУ, САП і НАЗК.

У НАБУ повідомили, що долучили матеріали журналістів до провадження про незаконне збагачення Філатова, яке було відкрите ще у лютому 2018-го.

Пізніше стало відомо, що НАБУ отримало доступ до телефону цивільної дружини Філатова.

За словами детективів, у рамках розслідування перевіряються факти того, що Філатов у період 2014-2018 років отримав у власність активи в значному розмірі, законність походження яких не підтверджено доказами, і можливо передав їх своїй сестрі та цивільній дружині.

Зазначається, що Філатов не вніс до декларації свою цивільну дружину Анну Бабич, їхню спільну дитину, а також її майно загальною вартістю 6,51 мільйона гривень. У Бюро вказали, що Бабич є співзасновницею ТОВ «Екво» (розмір статутного внеску 205 440 грн), власником автомобіля Porsche Macan 2016 року випуску і має дві квартири в Києві.

*Фірма «Екво» створена через 2 дні після призначення Філатова на посаду в АП і відтоді отримала низку вигідних контрактів у сферах, де рішення приймають давні знайомі Філатова та Бабич.