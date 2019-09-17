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    У Нікополі в кафе побили прокурора і забрали його пістолет

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    У Нікополі в кафе побили прокурора і забрали його пістолет

    Випадок стався в одному з кафе, де п’ятеро невідомих напали на одного з відвідувачів – місцевого жителя

    У Нікополі на Дніпропетровщині невідомі напали на прокурора, коли той намагався зупинити бійку між відвідувачами кафе.

    Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію правоохоронних органів.

    Випадок стався в одному з кафе, де п’ятеро невідомих почали бити одного з відвідувачів – місцевого жителя.

    У цей час у закладі перебував співробітник місцевої прокуратури, який вирішив зупинити бійку. Він здійснив попереджувальний постріл з особистого пістолета, який мав при собі.

    Однак нападників це не зупинило, і вони, покинувши першу жертву, накинулися на прокурора.

    У результаті обох чоловіків було госпіталізовано до лікарні з забоями та струсом головного мозку. Зловмисники зникли у невідомому напрямку, забравши з собою пістолет прокурора.

    Розпочато досудове розслідування. З’ясовуються обставини скоєння злочину та причетні до нього особи.

    Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали трьох зловмисників, які напали на поліцейського за те, що він зробив їм зауваження. Вони застосували газ та побили правоохоронця, який, захищаючись, був змушений застосувати зброю

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    кримінал розслідування Дніпропетровщина поліція
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