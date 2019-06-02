У Німеччині лідер соціал-демократів пішла у відставку: коаліція з Меркель на межі розпаду



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Андреа Налес була обрана головою СДПН в квітні 2018 року

Завтра Налес офіційно пояснить свою відставку керівникам партії, а у вівторок - парламентській групі СДПН

Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Андреа Налес оголосила про свою відставку з посад лідера партії і фракції в Бундестазі.

Про це повідомляє Spiegel.

«Дискусія у фракції і численні відгуки від партії показали мені, що необхідної підтримки для роботи мого офісу більше немає», - написала Налес всім членам СДПН.

У понеділок вона офіційно пояснить свою відставку керівникам партії, а у вівторок - парламентській групі СДПН.

«Я щиро сподіваюся, що ви зможете відновити довіру і взаємну повагу і таким чином знайти людей, які можуть підтримати вас щосили», - пише вона.

Налес була обрана головою СДПН в квітні 2018 року, фракцію в Бундестазі вона очолювала з вересня 2017 року.

Тиск на неї посилився після провалу на місцевих виборах в Бремені. Члени партії вимагають вийти з так званої «великої коаліції» з партією Ангели Меркель. Багатьом рядовим партійцям СДПН набридло виступати союзниками канцлера.

Вибори до Європарламенту у Німеччині також завершилися для СДПН поразкою. Вперше після закінчення Другої світової війни соціал-демократи опинились на третьому місці, набравши трохи більше 15% голосів.

Минулого року СДПН неохоче повторно увійшла в коаліцію, очолювану Меркель, після грандіозного провалу на федеральних виборах 2017 року. З того часу підтримка партії впала до рекордно низьких 17%