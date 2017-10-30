У Німеччині можуть знищити 70% диких кабанів

Влада ФРН готується боротися з африканською чумою свиней

Міністр сільського господарства і продовольства ФРН Крістіан Шмідт планує провести в лютому засідання федерації і земель, темою якого стане африканська чума свиней. Це випливає з листа Шмідта керівникам земельних департаментів, повідомляє в суботу, 13 січня, агентство AFP. Крім того, у зустрічі повинні взяти участь експерти і представники



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Влада ФРН готується боротися з африканською чумою свиней

Міністр сільського господарства і продовольства ФРН Крістіан Шмідт планує провести в лютому засідання федерації і земель, темою якого стане африканська чума свиней. Це випливає з листа Шмідта керівникам земельних департаментів, повідомляє в суботу, 13 січня, агентство AFP.

Крім того, у зустрічі повинні взяти участь експерти і представники Німецького селянського союзу, а також Німецького союзу мисливців.

Метою зустрічі стане обговорення заходів по боротьбі з поширенням африканської чуми свиней, яка прийняла масштаб епідемії в Східній Європі. Як випливає з листа Шмідта, він збирається підтримати вимогу селян на посилений відстріл диких кабанів, які вважаються можливими переносниками хвороби. Раніше в п'ятницю, 12 січня, Німецький селянський союз зажадав відстрілу 70% диких кабанів в Німеччині, оскільки «страждання тварин, загиблих від руки мисливця, набагато менше, ніж від чуми».

Поширення африканської чуми свиней в Німеччині викличе «катастрофічні наслідки», вважає президент Німецького селянського союзу Йоахим Руквід. В інтерв'ю виданню Focus Online він висловив свої побоювання, що чума свиней, спалах якої було зафіксовано вже в Чехії, може завдати сильної шкоди німецьким фермерам і ринку. Руквід закликав відомства, відповідальні за полювання і сільське господарства, «зробити все можливе», щоб зупинити занесення інфекції в Німеччину. За даними Німецького селянського союзу, в Німеччині зареєстровано майже 24 тисяч ферм, на яких розводиться близько 25 млн свиней.

Африканська чума свиней - вірусне захворювання, що вражає диких кабанів і свиней. Воно не небезпечно для людини, проте ефективних ліків проти вірусу на сьогоднішній день не існує. Тому багато держав, які межують з Росією, Україною і країнами Балтії, через які поширюється чума свиней, намагаються вжити заходів по боротьбі з епідемією.

Нагадаємо, у грудні 2017 року в селі Підгірці Обухівського району Київської області виявили спалах африканської чуми свиней.

Джерело: Deutsche Welle