У Німеччині викрили міжнародну мережу з відмивання російських грошей



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У матеріалах слідства йдеться про схему з відмивання грошей, відому як «Російський ландромат» (інша назва – «молдовська схема»)

Слідчі у Баварії конфіскували активи на суму близько 50 мільйонів євро під час масштабної кампанії з боротьби з міжнародним відмиванням грошей.

Про це в середу, 20 лютого, повідомила прес-служба прокуратури Мюнхена, пише DW з посиланням на DPA.

За даними відомства, під час операції слідчі одночасно діяли у Німеччині та Латвії. Днями було конфісковано чотири об'єкти нерухомості, зокрема в Нюрнберзі та Регенсбурзі на загальну суму близько 40 мільйонів євро.

Крім того слідчі наклали арешт на рахунок у одному з банків Латвії з активами на суму близько 1,2 мільйона євро та отримали доступ до рахунків у кількох банках Німеччини з сумами близько 6,7 мільйона євро, йдеться в повідомленні відомства.

За даними агентства AFP, матеріальні цінності конфісковані в рамках розслідування щодо можливого відмивання коштів, котре триває вже три роки. Поліція підозрює у цьому виді фінансових правопорушень трьох осіб. Йдеться про схему з відмивання грошей, відому як «Російський ландромат» (інша назва – «молдовська схема»).

У справі «Російський ландромат» з російських банків було проведено фінансових операцій через посередництво молдовських та латвійських банків на суму близько 22 мільярда доларів США. Зловмисники змогли отримати з 2011 по 2014 роки близько 330 мільйонів доларів у вигляді так званих «тіньових виплат» завдяки цим махінаціям, пише AFP.

Наразі жодні інші подробиці справи не розголошуються.