У Німеччині звільнили голову внутрішньої розвідки, який критикував відео з Хемніца



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Маасен займе посаду статс-секретаря в міністерстві внутрішніх справ Німеччини

У Німеччині звільнили голову Федерального відомства з охорони конституції Німеччини Ганса-Георга Маасена, якого звинувачували у незаконній передачі інформації ультраправій партії «Альтернатива для Німеччини» та скандальній заяві щодо заворушень у Хемніці.

Про це рішення у вівторок, 18 вересня, повідомляється на сайті німецького уряду.

Маасен обійме посаду статс-секретаря в міністерстві внутрішніх справ Німеччини.

Рішення про відставку Маасена з посади глави спецслужби було прийнято на зустрічі керівників партій «великої коаліції» канцлера Німеччини Ангели Меркель, міністра внутрішніх справ Німеччини Горста Зеєгофера та очільниці парламентської групи соціал-демократів Андреа Налес.

Маасена звинувачували в неправомірній передачі парламентській фракції правопопулістської партії «Альтернатива для Німеччини» інформації з неопублікованого звіту очолюваної ним спецслужби. Йшлося про кількість передбачуваних ісламістів і бюджет Федерального відомства з охорони конституції, пояснює Deutsche Welle.

Політик також потрапив під шквал критики через свою заяву про «недоведену справжність» відеозапису з Хемніца, де кілька німців переслідують темношкірих іноземців. Він стверджував, що мова йде про «цілеспрямовану дезінформацію, щоб відвернути громадськість від вбивства в Хемніці».

За інформацією видання Die Welt, Меркель підтримала звільнення Маасена, оскільки він втрутився в політику, не маючи на те права як керівник спецслужби.

Нагадаємо, 27 серпня у східнонімецькому місті Хемніц відбулися зіткнення ультраправих демонстрантів з протестувальниками лівих сил після того, як громадянин Сирії та громадянин Іраку були заарештовані за нанесення смертельних ножових поранень 35-річному німцеві, що спровокувало демонстрації, в ході яких мігранти зазнавали переслідувань та нападів.

Меркель назвала «жахливим інцидентом» загибель чоловіка у місті Хемніц, але заявила, що жорсткі протести є неприйнятними.

Джерело: Європейська правда