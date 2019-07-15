У Новій пошті кажуть, шо склад у Мукачево горів, але не згорів



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Пожежа на складі Нової пошти в Мукачево, 15 липня

Нова пошта запевняє, що виплатить компенсації клієнтам, вантаж яких постраждав

Пресслужба Нової пошти повідомила, що пожежа, яка сталася рано вранці у Мукачево не знищила склад з посилками. Тобто, «склад горів, але не згорів».

«На тимчасовому складі «Нова Пошта» сталася пожежа. Постраждалих нема. Наразі з'ясовується причина загоряння. Завдяки оснащенню складу по всім правилам протипожежної безпеки, вдалося швидко й ефективно загасити пожежу», - повідомили у компанії.

Також Нова пошта запевняє, що виплатить компенсації клієнтам, вантаж яких постраждав, згідно оціночної вартості відправлень.

«Ми просимо клієнтів бути обережними з вантажами і не відправляти заборонені речі, бо це призводить до пошкоджень інших вантажів чи пожеж», - наголосили у компанії.

Раніше повідомлялося, що у Мукачево вранці горів склад Нової пошти. Як зазначається, о 5:38 рятувальники прийняли виклик про пожежу. Для ліквідації займання до місця було направлено вогнеборців 17-ї, 18-ї та 19-ї державних пожежно-рятувальних частин м. Мукачева. Усього працювало 5 одиниць техніки та 22 чоловіка особового складу. О 06:14 пожежу на площі близько 30 кв. м. вдалося локалізувати й о 07:05 повністю ліквідувати.