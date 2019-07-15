У Мукачево вранці горів склад Нової пошти



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Завдана матеріальна шкода та причина займання встановлюються

Пожежу, що сталася сьогодні о пів на шосту ранку на складах Нової пошти в місті Мукачеві на Закарпатті, гасили 22 рятувальники із трьох пожежних частин.

Наразі пожежа ліквідована, причина займання встановлюється.

Про це повідомляє Управління ДСНС в Закарпатській області.

«О 05:38 15 липня до закарпатських рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вул. Кооперативній в місті Мукачево. Там зайнялася складська будівля поштової організації Нова пошта», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, для ліквідації займання до місця було направлено вогнеборців 17-ї, 18-ї та 19-ї державних пожежно-рятувальних частин м. Мукачева. Усього працювало 5 одиниць техніки та 22 чоловіка особового складу. О 06:14 пожежу на площі близько 30 кв. м. вдалося локалізувати й о 07:05 повністю ліквідувати.

Завдана матеріальна шкода та причина займання встановлюються. Загиблих та травмованих на пожежі не було.