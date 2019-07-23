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    У новій Раді стане більше жінок-депутаток

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    У новій Раді стане більше жінок-депутаток

    За словами Геращенко, навіть на мажоритарці результати з точки зору гендерного балансу кращі, аніж в 2014 році

    У новій Верховній Раді буде мінімум на вісім відсотків більше жінок-депутаток, ніж було у теперішньому парламенті.

    Про це 23 липня написала в Facebook перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

    «В новій ВР буде набагато більше жінок. Якщо в 8-му скликанні жінки - депутатки складали ледь 12 відсотків, зараз - більше 20. За списками партії висунули майже 30%, на мажоритарці жінкам традиційно важче бороти гроші і адмінресурс, але й тут результати з точки зору гендерного балансу кращі, аніж в 2014», - зауважила Геращенко.

    Нагадаємо, Центральна виборча комісія 23 липня розпочала приймати оригінали протоколів про підсумки голосування на позачергових виборах народних депутатів.

    Центральна виборча комісія опрацювала 94% протоколів у загальнодержавному виборчому окрузі на позачергових виборах до Верховної Ради станом на 12 годину вівторка, 23 липня. ВО «Батьківщина» потіснила «Європейську солідарність» з третього місця у рейтингу партій, обійшовши свого конкурента на 0,06%.

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      43.14%
    • ОПЗЖ
      13.06%
    • Батьківщина
      8.18%
    • Європейська солідарність
      8.12%
    • Голос
      5.84%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.00%
    • Сила і честь
      3.80%
    • Опозиційний блок
      3.06%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.32%
    • Партія Шарія
      2.24%
    • Свобода
      2.17%
    • Громадянська позиція
      1.05%
    • Партія зелених України
      0.65%
    • Самопоміч
      0.64%
    • Аграрна партія України
      0.49%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.47%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Соціальна справедливість
      0.11%
    • Патріот
      0.10%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%
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