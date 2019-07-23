У новій Раді стане більше жінок-депутаток



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За словами Геращенко, навіть на мажоритарці результати з точки зору гендерного балансу кращі, аніж в 2014 році

У новій Верховній Раді буде мінімум на вісім відсотків більше жінок-депутаток, ніж було у теперішньому парламенті.

Про це 23 липня написала в Facebook перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

«В новій ВР буде набагато більше жінок. Якщо в 8-му скликанні жінки - депутатки складали ледь 12 відсотків, зараз - більше 20. За списками партії висунули майже 30%, на мажоритарці жінкам традиційно важче бороти гроші і адмінресурс, але й тут результати з точки зору гендерного балансу кращі, аніж в 2014», - зауважила Геращенко.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія 23 липня розпочала приймати оригінали протоколів про підсумки голосування на позачергових виборах народних депутатів.

Центральна виборча комісія опрацювала 94% протоколів у загальнодержавному виборчому окрузі на позачергових виборах до Верховної Ради станом на 12 годину вівторка, 23 липня. ВО «Батьківщина» потіснила «Європейську солідарність» з третього місця у рейтингу партій, обійшовши свого конкурента на 0,06%.

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