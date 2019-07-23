У новій Раді стане більше жінок-депутаток
За словами Геращенко, навіть на мажоритарці результати з точки зору гендерного балансу кращі, аніж в 2014 році
У новій Верховній Раді буде мінімум на вісім відсотків більше жінок-депутаток, ніж було у теперішньому парламенті.
Про це 23 липня написала в Facebook перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.
«В новій ВР буде набагато більше жінок. Якщо в 8-му скликанні жінки - депутатки складали ледь 12 відсотків, зараз - більше 20. За списками партії висунули майже 30%, на мажоритарці жінкам традиційно важче бороти гроші і адмінресурс, але й тут результати з точки зору гендерного балансу кращі, аніж в 2014», - зауважила Геращенко.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія 23 липня розпочала приймати оригінали протоколів про підсумки голосування на позачергових виборах народних депутатів.
Центральна виборча комісія опрацювала 94% протоколів у загальнодержавному виборчому окрузі на позачергових виборах до Верховної Ради станом на 12 годину вівторка, 23 липня. ВО «Батьківщина» потіснила «Європейську солідарність» з третього місця у рейтингу партій, обійшовши свого конкурента на 0,06%.
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Слуга народу43.14%
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ОПЗЖ13.06%
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Батьківщина8.18%
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Європейська солідарність8.12%
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Голос5.84%
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Радикальна партія Олега Ляшка4.00%
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Сила і честь3.80%
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Опозиційний блок3.06%
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Українська стратегія Гройсмана2.32%
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Партія Шарія2.24%
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Свобода2.17%
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Громадянська позиція1.05%
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Партія зелених України0.65%
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Самопоміч0.64%
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Аграрна партія України0.49%
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Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі0.47%
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Сила людей0.19%
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Сила права0.14%
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Соціальна справедливість0.11%
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Патріот0.10%
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Факел0.05%
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Незалежність0.05%