ЦВК опрацювала 94% протоколів



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ВО «Батьківщина» обійшла свого конкурента - «Європейську солідарність», на 0,06% голосів

Центральна виборча комісія опрацювала 94% протоколів у загальнодержавному виборчому окрузі на позачергових виборах до Верховної Ради.

Відповідні дані станом на 12 годину вівторка, 23 липня, оприлюднено на сайті ЦВК.

Так, ВО «Батьківщина» потіснила «Європейську солідарність» з третього місця у рейтингу партій, обійшовши свого конкурента на 0,06%.

П’ятивідсотковий бар'єр, окрім вищезазначених політичних сил, долають ще три партії – «Слуга народу» (43,14%), «Опозиційна платформа - За життя» (13,06%) та «Голос» (5,84%).

Нагадаємо, Центральна виборча комісія 23 липня розпочала приймати оригінали протоколів про підсумки голосування на позачергових виборах народних депутатів.

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