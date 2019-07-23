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    ЦВК почала приймати протоколи з мокрими печатками

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    ЦВК почала приймати протоколи з мокрими печатками

    Кожна окружна виборча комісія зобов’язана доставити до ЦВК два протоколи

    Центральна виборча комісія 23 липня розпочала приймати оригінали протоколів про підсумки голосування на позачергових виборах народних депутатів.

    Першою протоколи з мокрими печатками на засіданні ЦВК подала окружна виборча комісія округу №45 (Донецька область), повідомляє Укрінформ.

    «ЦВК на своєму засідання розглядає та приймає окремо протоколи окружних виборчих комісій про підсумки голосування в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та протоколи ОВК про підсумки голосування в одномандатному окрузі. Відповідно, кожна окружна виборча комісія зобов’язана доставити до ЦВК два протоколи», - заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук на засіданні Центрвиборчкому.

    Також Сліпачук розповіла, що відомості із протоколів про підсумки голосування на засіданні ЦВК оголошуються головою чи заступником голови ОВК.

    Приймати протоколи Центрвиборчком буде у режимі безперервного засідання.

    Усього в Україні утворено 199 виборчих округів та закордонний виборчий округ.

    Нагадаємо, станом на ранок 23 липня Центральна виборча комісія опрацювала 93% протоколів у загальнодержавному виборчому окрузі на позачергових виборах до Верховної Ради. ВО «Батьківщина» потіснила «Європейську солідарність» з третього місця у рейтингу партій, обійшовши свого конкурента на 0,05%.

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