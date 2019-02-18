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    У Новому Орлеані сталася стрілянина: є загиблий, п'ятеро поранених

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    <div class="post-item__photo-author">На місці інциденту працюють правоохоронці</div> - У Новому Орлеані сталася стрілянина: є загиблий, п'ятеро поранених
    На місці інциденту працюють правоохоронці
    Фото: nola.com

    П'ятеро людей доставлені в лікарню, їхній стан оцінюється як критичний

    У США п'ятеро людей постраждали і одна людина загинула внаслідок інциденту зі стріляниною в Новому Орлеані (штат Луїзіана). Про це повідомив місцевий портал Nola.

    Зазначено, що всі п'ятеро були доставлені в лікарню, їхній стан оцінюється як критичний. Зазначається, що один з потерпілих - 17-річний підліток.

    Крім того, загиблим виявився сам нападник, якого в підсумку застрелила поліція.

    Про причини інциденту не повідомляється. Поліція проводить розслідування події.

    Раніше повідомлялося, що 17 лютого у передмісті Мехіко сталася стрілянинана вуличній вечірці, в результаті були вбиті щонайменше шестеро людей, ще троє поранені.Зазначається, що в Істапалапі (передмістя Мехіко) четверо невідомих почали стріляти в учасників вуличної вечірки, що проходила біля будівлі однієї із церков.

    «П'ять чоловіків і одна жінка були вбиті, ще дві жінки і один чоловік отримали поранення у результаті стрілянини в районі Лос-Рейес Кулхуакан в Істапалапі», - йдеться в заяві прокуратури.

     

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