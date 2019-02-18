У Новому Орлеані сталася стрілянина: є загиблий, п'ятеро поранених



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На місці інциденту працюють правоохоронці Фото: nola.com

П'ятеро людей доставлені в лікарню, їхній стан оцінюється як критичний

У США п'ятеро людей постраждали і одна людина загинула внаслідок інциденту зі стріляниною в Новому Орлеані (штат Луїзіана). Про це повідомив місцевий портал Nola.

Зазначено, що всі п'ятеро були доставлені в лікарню, їхній стан оцінюється як критичний. Зазначається, що один з потерпілих - 17-річний підліток.

Крім того, загиблим виявився сам нападник, якого в підсумку застрелила поліція.

Про причини інциденту не повідомляється. Поліція проводить розслідування події.

Раніше повідомлялося, що 17 лютого у передмісті Мехіко сталася стрілянинана вуличній вечірці, в результаті були вбиті щонайменше шестеро людей, ще троє поранені.Зазначається, що в Істапалапі (передмістя Мехіко) четверо невідомих почали стріляти в учасників вуличної вечірки, що проходила біля будівлі однієї із церков.

«П'ять чоловіків і одна жінка були вбиті, ще дві жінки і один чоловік отримали поранення у результаті стрілянини в районі Лос-Рейес Кулхуакан в Істапалапі», - йдеться в заяві прокуратури.