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    У Мексиці сталася стрілянина: щонайменше шестеро загиблих

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    У Мексиці сталася стрілянина на вуличній вечірці - У Мексиці сталася стрілянина: щонайменше шестеро загиблих
    У Мексиці сталася стрілянина на вуличній вечірці
    Фото: VCG file

    Четверо невідомих підійшли до місця, де проходила вечірка, і почали стріляти в людей

    У неділю, 17 лютого, у передмісті Мехіко сталася стрілянина на вуличній вечірці, в результаті були вбиті щонайменше шестеро людей, ще троє поранені.

    Про це повідомляє CGTN з посиланням на місцеву прокуратуру.

    Зазначається, що в Істапалапі (передмістя Мехіко) четверо невідомих почали стріляти в учасників вуличної вечірки, що проходила біля будівлі однієї із церков.

    «П'ять чоловіків і одна жінка були вбиті, ще дві жінки і один чоловік отримали поранення у результаті стрілянини в районі Лос-Рейес Кулхуакан в Істапалапі», - йдеться в заяві прокуратури.

    Стрілки зникли з місця події.

    Поліція вивчає відео з камер спостереження поблизу, а прокуратура почала розслідування інциденту.

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