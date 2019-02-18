У Мексиці сталася стрілянина: щонайменше шестеро загиблих
-
Розсилка
У Мексиці сталася стрілянина на вуличній вечірці
Фото: VCG file
Четверо невідомих підійшли до місця, де проходила вечірка, і почали стріляти в людейУ неділю, 17 лютого, у передмісті Мехіко сталася стрілянина на вуличній вечірці, в результаті були вбиті щонайменше шестеро людей, ще троє поранені.
Про це повідомляє CGTN з посиланням на місцеву прокуратуру.
Зазначається, що в Істапалапі (передмістя Мехіко) четверо невідомих почали стріляти в учасників вуличної вечірки, що проходила біля будівлі однієї із церков.
«П'ять чоловіків і одна жінка були вбиті, ще дві жінки і один чоловік отримали поранення у результаті стрілянини в районі Лос-Рейес Кулхуакан в Істапалапі», - йдеться в заяві прокуратури.
Asesinan a seis personas en la alcaldía Iztapalapa https://t.co/WDs2c7Xwx3 Vía #HuffPostMexico pic.twitter.com/cpzU3vZTh2— Spiral XXI (@SpiralXXI) 18 лютого 2019 р.
Стрілки зникли з місця події.
Поліція вивчає відео з камер спостереження поблизу, а прокуратура почала розслідування інциденту.