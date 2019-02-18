У Мексиці сталася стрілянина: щонайменше шестеро загиблих



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У Мексиці сталася стрілянина на вуличній вечірці Фото: VCG file

Четверо невідомих підійшли до місця, де проходила вечірка, і почали стріляти в людей

У неділю, 17 лютого, у передмісті Мехіко сталася стрілянина на вуличній вечірці, в результаті були вбиті щонайменше шестеро людей, ще троє поранені.

Про це повідомляє CGTN з посиланням на місцеву прокуратуру.

Зазначається, що в Істапалапі (передмістя Мехіко) четверо невідомих почали стріляти в учасників вуличної вечірки, що проходила біля будівлі однієї із церков.

«П'ять чоловіків і одна жінка були вбиті, ще дві жінки і один чоловік отримали поранення у результаті стрілянини в районі Лос-Рейес Кулхуакан в Істапалапі», - йдеться в заяві прокуратури.

Стрілки зникли з місця події.

Поліція вивчає відео з камер спостереження поблизу, а прокуратура почала розслідування інциденту.