У новорічну ніч в Україні на вулиці вийдуть понад 12 тисяч правоохоронців

У новорічну ніч по всій країні заплановано близько 800 масових заходів за участю майже 2 мільйонів громадян

В Україні у новорічну ніч порядок забезпечуватимуть понад 12 тисяч правоохоронців. Про це у неділю заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, повідомляється на сайті МВС. «Задля безпеки українців під час новорічних та різдвяних свят на цілодобове патрулювання заступають понад 10 тисяч



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У новорічну ніч по всій країні заплановано близько 800 масових заходів за участю майже 2 мільйонів громадян

В Україні у новорічну ніч порядок забезпечуватимуть понад 12 тисяч правоохоронців.

Про це у неділю заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, повідомляється на сайті МВС.

«Задля безпеки українців під час новорічних та різдвяних свят на цілодобове патрулювання заступають понад 10 тисяч поліцейських та 2 тисячі військовослужбовців Національної гвардії, близько 7 тисяч рятувальників та півтори тисячі додаткових нарядів прикордонників», - наголосив Яровий.

Окрім особового складу, у цілодобовому чергуванні перебуває 2 тисячі одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки, авіація Національної гвардії та Держслужби із надзвичайних ситуацій, зазначив Яровий.

«У цілодобовій готовності ми тримаємо два екіпажі літаків Національної гвардії та один екіпаж вертольоту, а також рятувальні літаки ДСНС. Лише у новорічну ніч по всій країні заплановано близько 800 масових заходів за участю майже 2 мільйонів громадян. Тому наголошую на необхідності відповідального ставлення до виконання завдань, чітких і професійних дій», - заявив Яровий на нараді з питань забезпечення правопорядку під час святкувань.

Також, за його словами, на випадок ускладнення є можливість залучити додатково до 14-ти тисяч осіб та трьох тисяч одиниць техніки, а на бойовому чергуванні перебуває літак АН-26. У столиці та області на цілодобовому несенні служби перебуває 800 рятувальників та 200 одиниць техніки, поінформував Яровий.

Він зазначив, що державний кордон охороняється в посиленому режимі, а в пунктах пропуску та на КПВВ здійснюється поглиблений контроль.

«Близько п’яти тисяч прикордонників додатково приступили до посилених заходів несення служби на державному кордоні. Особлива увага приділяється функціонуванню контрольних пунктів в'їзду-виїзду, що розташовані на лінії розмежування в районі проведення АТО», - зазначив Яровий, додавши, що прикордонники ведуть постійний моніторинг оперативної обстановки.

Перший заступник міністра внутрішніх справ зауважив, що вся інформація з регіонів надходитиме до ситуаційного центру для оперативного опрацювання та реагування.

Нагадаємо, на Новий рік в Україні чергуватимуть сім тисяч рятувальників.

До слова, у Києві на свята запустять ретропотяг.