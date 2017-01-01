У Києві на свята запустять ретропотяг

Вартість квитка для дорослих приблизно 77 грн, для дітей – 43 грн

У суботу, 30 грудня, а також 6, 7, 8, 14 та 19 січня Київським залізничним кільцем курсуватиме ретропотяг. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці». Поїзд відправлятиметься о 13:45 зі станції Київ-Пасажирський. «Під час подорожі ретропоїздом пасажири зможуть помилуватися краєвидами столиці та Дніпром, побачити вантажні та



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ретропотяг у Києві

Вартість квитка для дорослих приблизно 77 грн, для дітей – 43 грн

У суботу, 30 грудня, а також 6, 7, 8, 14 та 19 січня Київським залізничним кільцем курсуватиме ретропотяг.

Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Поїзд відправлятиметься о 13:45 зі станції Київ-Пасажирський.

«Під час подорожі ретропоїздом пасажири зможуть помилуватися краєвидами столиці та Дніпром, побачити вантажні та пасажирські станції, локомотивні депо, історичну пам’ятку – будівлю депо Київ-Московський, яке свого часу було основним для вантажних паровозів. За майже дві з половиною години ретропоїзд зробить кільце через Петрівку, Дарницю, Видубичі. Прибуття на станцію Київ-Пасажирський о 16:15», — йдеться у повідомленні.

На станції Київ-Пасажирський діятиме виставка історичного рухомого складу, де можна буде оглянути паровози різних серій, пасажирські вагони-салони побудови першої половини ХХ сторіччя та спеціальну техніку.

Поїзд поведе бригада з локомотивного депо станції Сновськ, яке засноване в 1873 році та є базовим депо з обслуговування паровозів в Україні.

Вартість квитка для дорослих приблизно 77 грн, для дітей – 43 грн. Прибуватиме поїзд після поїздки на станцію Київ-Пасажирський.

До слова, В.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниці» Євген Кравцов нещодавно показав фото модернізованої електрички, яка курсуватиме на Львівській залізниці.