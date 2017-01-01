У Нью-Йорку арештували водія, який навмисно в'їхав у натовп

Загалом через наїзд загинула одна людина

Поліція Нью-Йорку арештувала водія білого седана Hyundai Sonata, який у районі Квінс скоїв наїзд на пішоходів і зник з місця події. Внаслідок наїзд загинув 23-річний хлопець з Квінсу, ще троє людей постраждали. Інформацію про затримання водія оприлюднило агентство Аssociated Press. Раніше повідомлялося, що підозрюваний навмисно в'їхав



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Інцидент стався у районі Квінс

Загалом через наїзд загинула одна людина

Поліція Нью-Йорку арештувала водія білого седана Hyundai Sonata, який у районі Квінс скоїв наїзд на пішоходів і зник з місця події.

Внаслідок наїзд загинув 23-річний хлопець з Квінсу, ще троє людей постраждали.

Інформацію про затримання водія оприлюднило агентство Аssociated Press.

Раніше повідомлялося, що підозрюваний навмисно в'їхав автомобілем у групу з шести людей і втік після цього. Один постраждалий перебуває у важкому стані.

Ще двоє людей дістали ножові поранення під час бійки, яка сталась у барі. Вони також госпіталізовані.

До слова, в окупованому Криму п’яний водій на легковику наїхав на сімох підлітків.