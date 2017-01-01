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    У Нью-Йорку арештували водія, який навмисно в'їхав у натовп

    Загалом через наїзд загинула одна людина
    Поліція Нью-Йорку арештувала водія білого седана Hyundai Sonata, який у районі Квінс скоїв наїзд на пішоходів і зник з місця події. Внаслідок наїзд загинув 23-річний хлопець з Квінсу, ще троє людей постраждали. Інформацію про затримання водія оприлюднило агентство Аssociated Press. Раніше повідомлялося, що підозрюваний навмисно в'їхав
    • Сьогодні, 03:51
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    Інцидент стався у районі Квінс
    Інцидент стався у районі Квінс

    Загалом через наїзд загинула одна людина

    Поліція Нью-Йорку арештувала водія білого седана Hyundai Sonata, який у районі Квінс скоїв наїзд на пішоходів і зник з місця події.

    Внаслідок наїзд загинув 23-річний хлопець з Квінсу, ще троє людей постраждали.

    Інформацію про затримання водія оприлюднило агентство Аssociated Press.

    Раніше повідомлялося, що підозрюваний навмисно в'їхав автомобілем у групу з шести людей і втік після цього. Один постраждалий перебуває у важкому стані.

    Ще двоє людей дістали ножові поранення під час бійки, яка сталась у барі. Вони також госпіталізовані.

    До слова, в окупованому Криму п’яний водій на легковику наїхав на сімох підлітків.

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