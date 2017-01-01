У Нью-Йорку автомобіль навмисно в'їхав у натовп: один загиблий
- Сьогодні, 17:51
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Поліцейський у Нью-Йорку
Водій втік, його розшукують
У районі Нью-Йорка Квінс чоловік навмисно в'їхав автомобілем у групу з шести людей і втік після цього. Про це повідомляє Reuters з посиланням на поліцію.
«Водій навмисно в'їхав автівкою у шістьох людей під час бійки поблизу кальянного бару у Квінсі», — йдеться у повідомленні.
Внаслідок наїзду одна людина загинула, ще 5 дістали травми. Один постраждалий у важкому стані.
Ще двоє людей дістали ножові поранення під час бійки, яка сталась у барі. Вони також госпіталізовані.
Представник поліції Нью-Йорка Лі Джонс повідомив Reuters, що водій Hyundai Sonata, який наїхав на людей, втік, його розшукують.
Джерело: Громадське