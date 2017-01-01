У Нью-Йорку автомобіль навмисно в'їхав у натовп: один загиблий

Водій втік, його розшукують

У районі Нью-Йорка Квінс чоловік навмисно в'їхав автомобілем у групу з шести людей і втік після цього. Про це повідомляє Reuters з посиланням на поліцію. «Водій навмисно в'їхав автівкою у шістьох людей під час бійки поблизу кальянного бару у Квінсі», — йдеться у повідомленні. Внаслідок наїзду одна людина загинула, ще 5 дістали



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Поліцейський у Нью-Йорку

Водій втік, його розшукують

У районі Нью-Йорка Квінс чоловік навмисно в'їхав автомобілем у групу з шести людей і втік після цього. Про це повідомляє Reuters з посиланням на поліцію.

«Водій навмисно в'їхав автівкою у шістьох людей під час бійки поблизу кальянного бару у Квінсі», — йдеться у повідомленні.

Внаслідок наїзду одна людина загинула, ще 5 дістали травми. Один постраждалий у важкому стані.

Ще двоє людей дістали ножові поранення під час бійки, яка сталась у барі. Вони також госпіталізовані.

Представник поліції Нью-Йорка Лі Джонс повідомив Reuters, що водій Hyundai Sonata, який наїхав на людей, втік, його розшукують.

Джерело: Громадське