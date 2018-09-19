У Нью-Йорку відкрилася 73-я сесія Генасамблеї ООН



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Засідання Генеральної асамблеї ООН

«Ми починаємо нову сесію, і нас чекає напружена робота», - заявила Марія Фернанду Еспіноза Гарсес, яка протягом року буде очолювати роботу сесії

Урочисте відкриття 73-ї сесії Генеральної асамблеї ООН відбулася у вівторок в штаб-квартирі Організації в Нью-Йорку.

Про це повідомляє прес-служба ООН.

«Ми починаємо нову сесію, і нас чекає напружена робота», - заявила під час виступу на церемонії міністр закордонних справ Еквадору Марія Фернанду Еспіноза Гарсес, яка протягом року буде очолювати роботу сесії.

Вона окреслила пріоритети свого головування, а також роботи Генасамблеї в цілому. Серед них питання міграції, захисту навколишнього середовища, прав інвалідів, ґендерній рівності та просування сталого розвитку.

«Потрібно діяти на миротворчому напрямку, знайти шляхи фінансування порядку денного в галузі розвитку на період до 2030 року, необхідно домагатися зміцнення ролі молоді, вжити термінових щодо скорочення бідності і багато іншого», - заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Напередодні початку загальних дебатів 73-ї сесії Генасамблеї ООН Постійне представництво України при ООН звернулося із закликом до держав-членів Організації посилити тиск на Росію з метою звільнення Олега Сенцова та інших заручників Кремля.

Раніше Міністерство закордонних справ України закликало країни світу посилити тиск на Росію для звільнення українських політв’язнів, які голодують в знак протесту.